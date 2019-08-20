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MHP Ve Ülkü Ocakları‘ndan Şayir’e Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz ve Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Kurt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i ziyaret ettiler.

MHP Ve Ülkü Ocakları‘ndan Şayir'e Ziyaret

20 Ağustos 2019 Salı 13:00

Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz ve Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Kurt ve İl Başkan Yardımcısı Muhammet Tarım ve yönetimi Başkan Şayir ile bir süre görüştüler.

BAŞKAN ŞAYİR, TEŞEKKÜR ETTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz ve Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Kurt ile gündeme dair sohbet eden Şayir, “31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisiyle güzel bir seçim süreci geçirdik. Bu dönemde bizleri yalnız bırakmayan ve çalışmalarımızda yanımızda olan Milliyetçi Hareket Partisi Dilovası İlçe Başkanı, yönetimi ve teşkilatlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı ve yönetimine de Cumhur İttifakına gösterdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.

 ALNIMZIN AKIYLA GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ

31 Mart akşamı açıklanan seçim sonuçları sonrası halkımızın Cumhur İttifakına gösterdiği teveccühü ile geldiğimiz bu onurlu görevde bize düşen öncelikle ilçemiz başta olmak üzere Kocaeli’miz ve Ülkemiz insanlarına daha yaşanılabilir bir ilçe, il ve ülke bırakmaktır. Bu kapsamda halkımızın istek ve taleplerini öncelik sırasına göre planlıyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah görev süremiz sonunda halkımıza daha güzel daha yaşanabilir bir Dilovası’nı bırakarak alnımızın akı ile görevimizi yerine getirmiş olacağız. Allah çıktığımız bu yolda alnımızın akıyla görevimizi yerine getirmeyi nasip etsin.”diyerek ziyaretten dolayı konuklarına teşekkür etti.

 

 

 

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