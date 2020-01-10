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Muhtarlara özel ilgi

Çayırova Belediyesi, ilçedeki 9 mahalle muhtarı ile koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyor.

Muhtarlara özel ilgi

10 Ocak 2020 Cuma 09:24

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sadettin Arıkboğa, mahalle muhtarları ile belediye toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıya Sosyal İşler Müdürü Talha Dülgerbaki, müdürlük personeli, mahalle muhtarları ile Kızılay Çayırova Şube Başkanı Dr. Ali Öncü’de katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sadettin Arıkboğa, belediyenin hizmetleri ile ilgili bilgilendirmede bulunduğu muhtarların görüş, öneri ve taleplerini de dinledi. Çayırova ’ya kurulacak halk ekmek büfesi, yeni sisteme geçilen sosyal yardımlar, beyaz masanın çalışmaları ve ihtiyaç sahiplerine verilecek Çayırova Kart hakkında açıklamalar yapan Başkan Yardımcısı Arıkboğa, bu konularla ilgili muhtarların öneri ve görüşlerini de dinledi.  Sosyal belediyecilikte öncü ve örnek çalışmalar yapan Çayırova Belediyesi’nin muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantı ile yardımların ihtiyaç sahiplerine daha da hızlı ulaşması sağlanacak.

 

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