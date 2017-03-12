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Otobüsteki Gergin Dakikalar !

Darıca'da halk otobüsünde bir kadın fenalaştı. Şoför Tayfur Güngör olayı görünce hemen hastaneye doğru güzergahını değiştirdi.

Otobüsteki Gergin Dakikalar !

12 Mart 2017 Pazar 14:03

Darıca ilçe merkezinde sefer yapan halk otobüsüne Osmangazi Mahallesi'nde binen bir kadın bir süre sonra rahatsızlandı. Otobüs sürücüsü Tayfur Güngör rahatsızlanan kadını görünce hemen flaşörlerini yakıp, sürekli korna çalarak Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne doğru hareket etti. Bu sırada otobüste bulunan bir kadın ise hemşire olduğunu belirterek, fenalaşan kadının dilinin boğazına kaçmaması için uğraşırken, kadın yolcular da kendisine yardımcı oldu. Otobüsteki diğer yolcular endişe içerisinde yaşananları izlerken, sürücü otobüsü Farabi Devlet Hastanesi'nin acil servisinin önüne çekti. Otobüse giren sağlık ekipleri kadını alarak sedye ile hastaneye taşıdı. Rahatsızlanan kadın tedavi altına alındı. Tayfur Güngör araç içerisinde bir kadın yolcunun fenalaştığını fark ettiğinde hiç tereddüt etmeden hastanenin yolunu tuttuğunu ve trafikte olası bir kazanın yaşanmaması için flaşörlerini yakıp, sürekli korna çaldığını belirterek, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

kaynak Kocaeli Gazetesi

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