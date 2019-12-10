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Pembe Köşk'e Restorasyon Çalışmaları

Muhteşem bir manzaraya sahip Pembe Köşk, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları ile ilk günkü gibi olacak.

Pembe Köşk'e Restorasyon Çalışmaları

10 Aralık 2019 Salı 10:14

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Hacıhasan Mahallesi’nde yer alan Pembe Köşk’ün restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. 19’uncu yüzyıl yapısı olan köşk, ahşap kısmı tarihi belgeler ışığında öz haline göre projelendirilerek aslına uygun olarak restore ediliyor. İlk günkü görünümüne doğru ilerleyen köşkün giriş taş ve ahşap merdivenlerini tamamlayan Büyükşehir ekipleri, ahşap pencere kasaları ve pencere doğraması montajlarını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca şantiyeye gelen avize ve aplikleri yerlerine takmaya başladı.

 

 

AHŞAP KAPILAR TAKILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun tescillediği ve Sırrı Paşa Konağı’nın alt kısmında komşusu olarak bulunan ‘Pembe Köşk’ün özüne döndüreceği restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Ahşap pencere kasaları tamamlanan yapının ahşap kapıları sahaya geldi kısa zaman sonunda montajı yapılacak. Köşkün ahşap tavan paşası ile koltukaltı silmesi imalatlarını, elektrik borulama ve vrf altyapısını bitiren Büyükşehir ekipleri, mutfak zemin mermer imalatının derz işlemi yapıldı. Kış bahçesi döşemesini de tamamlayan ekipler, karkasına başlayacak.

 

KOCAELİ HALKININ HİZMETİNE SUNULACAK

Pembe Köşk; Yeşil Konak, Yumurtacı Mescidi ve Kapanca Sokak gibi tarihi dokuların merkezinde, İçkale surlarının yanında bulunuyor. Yapı restorasyon sonrası Kocaeli halkının hizmetine sunulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje bilimsel verilerden yararlanılarak oluşturuldu. Proje için arşiv belgeleri araştırıldı, dönemin mimari analizleri yapıldı. Köşk’ün projesi en ince ayrıntılarına kadar hesaplandı.

 

YAPININ SİMGESİ CİHANNÜMA

Giyotin pencereli, ikinci katı dışa çıkmalı, eliböğründeli, kat silmeleri saçaklı, ön cephesi süslemeli olan köşkün restorasyonunda, bu mimari unsurlara dikkat edilecek. Tarihi köşk, bir bodrum, iki normal ve bir çatı katından oluşuyor. Yapının projelendirilmesi esnasında yapılan çalışmalar önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Mevcut çatı katının geleneksel İzmit konut mimarisindeki her yan görülebilecek biçimde yapılmış, camlı çatı katının (cihannüma) değiştirilmesiyle bugünkü halini aldığı belirlendi. Bu nedenle orijinali bozularak çatı katına dönüştürülen cihannüma, restorasyonla tekrar eski haline kavuşacak.

 




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