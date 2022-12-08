Sorumlular bulununcaya kadar işin peşini bırakmayacağız

Sokak hayvanları ile ilgili gerçekleştirdiği örnek projeleri ve yaptığı tedavi merkezi ile büyük takdir toplayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; yaşanan hayvan katliamına büyük tepki göstererek, sorumlu yada sorumluların kolluk kuvvetleri tarafından bir an evvel tespit edilerek, gerekli cezayı alacaklarına inandıklarını ifade etti.

Başkan Şayir;“04.12.2022 Pazar günü sokak hayvanları gönüllüsü Başak Hanım'ın bizlere yapmış olduğu şikayet üzerine Belediyemiz veteriner hekimi Tayfun Belek ve ekibi; Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan sokak hayvanları beslenme noktalarına intikal etmiştir.

Olay yerine gittiklerinde sokak hayvan(köpek)zehirlenme vakası olduğu belirlenmiştir. Yapılan müdahalelerle 3 köpek kurtarılmış, maalesef 8 sokak köpeği kurtarılamamıştır. Kurtarılamayan köpeklerden biri hekimimiz ve ekibimizce alınarak otopsi amacıyla Pendik Hayvan Sağlığı Enstitüsü'ne götürülerek otopsi süreci başlatılmıştır. Olay ile ilgili Orman ve Çevre Müdürlükleri bilgilendirilmiştir. Tespit tutanağı olay yerine gelen ekiplerce tanzim edilmiş akabinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilmiştir. Çevrede yapılan inceleme sırasında bulunan bir su birikintisiden su numunesi alınmış ve labaratuvara gönderilmiştir. Olay mahalline bakan Jandarma Komutanlığı'na olayın faillerinin ortaya çıkarılması hususunda şikayette bulunulmuştur” dedi.