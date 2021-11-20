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Yetim ve öksüz çocuklara kışlık kıyafet ile ayakkabı

Çayırova Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ilçedeki yetim ve öksüz çocuklara kışlık kıyafet ile ayakkabı yardımında bulundu.

Yetim ve öksüz çocuklara kışlık kıyafet ile ayakkabı

20 Kasım 2021 Cumartesi 12:08

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim beyannamesinde  söz verdiği “Beşikten Eşiğe Yetim’’ projesi kapsamında ilçedeki yetim ve öksüz çocuklara yardımlar devam ediyor. Belediyenin düzenli olarak yardımda bulunduğu yetim ve öksüz çocuklara havaların soğumasıyla birlikte kışlık kıyafet ve ayakkabı hediye edildi. 


ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDU

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerekli araştırma ve inceleme sonrasında tespit edilen yetim ve öksüz çocuklar mutlu edilmeye devam ediliyor. Mağazadan alışverişlerini gerçekleştiren yetim ve öksüz çocuklar gönüllerince reyonları gezerek istedikleri renk ve modellerde kışlık kıyafet ile ayakkabı kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 


ÇİFTÇİ MUTLULUKLARINI PAYLAŞTI

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların alışverişine eşlik ederek mutluluklarını paylaştı. Çocuklarla özel olarak ilgilenen Başkan Çiftçi, onlarla bir süre vakit geçirdi. Kışlık kıyafet ve ayakkabı alışverişinde yardımcı olduğu çocuklarla keyifli anlar geçiren Çiftçi, göreve geldiklerinde yerine getirdikleri ilk söz olan yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkmaya ve yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Yetim ve öksüzlerin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, kimsesizlerin kimi olmaya, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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