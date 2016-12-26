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Zabıtadan yılbaşı denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, yılbaşı öncesi ilçe genelinde içkili lokanta ve tekel büfeleri denetimden geçti

Zabıtadan yılbaşı denetimi

26 Aralık 2016 Pazartesi 14:38

 

 

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, yılbaşı öncesi ilçe genelinde içkili lokanta ve tekel büfelerini denetledi. Yapılan denetlemelerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, kullanılan ve tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, tüketime sunulan içkili mamullerin son tüketim tarihine uyulup uyulmadığı ve işyerlerinde ticari faaliyet gösterebilmesi için temin edilmesi gereken belgeler ekiplerce titizlikle incelendi.


DENETİMLER SÜRECEK


Yapılan kontroller neticesinde mevzuata aykırı ticari faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerleri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun bir hizmet alabilmeleri için ekipler denetimlerini sürdürüyor. Konu ile ilgili şikayet, talep ve öneriler 0262 641 78 08 ve Alo Zabıta 153’den Zabıta Müdürlüğüne iletilebilir.  

 


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