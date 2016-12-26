Zabıtadan yılbaşı denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, yılbaşı öncesi ilçe genelinde içkili lokanta ve tekel büfelerini denetledi. Yapılan denetlemelerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, kullanılan ve tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, tüketime sunulan içkili mamullerin son tüketim tarihine uyulup uyulmadığı ve işyerlerinde ticari faaliyet gösterebilmesi için temin edilmesi gereken belgeler ekiplerce titizlikle incelendi.



DENETİMLER SÜRECEK