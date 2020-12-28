2021 İstiklal Marşı Yılı İlan Edildi

İstiklal Marşı, Sakarya Meydan Muharebesi'nde yazılmış ve Türk ordusuna armağan edilmiş.

Tarihin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü işbirliği ile hazırladığımız belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=6E3_AnRI1cY&feature=youtu.be

2021 İstiklal Marşı Yılı

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin imzasının yer aldığı önergeyle, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi.

Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, Meclis Başkanı Şentop ile AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti ortak önerge verdi. Yapılan oylamada önerge kabul edildi. Bu kapsamda İstiklal Marşı'nın kabul edildiği günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Kanun'a geçici madde eklenmesini içeren düzenleme kanun teklifine eklendi.

Düzenlemeyle 2021, "İstiklal Marşı yılı" olacak. 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlenecek.

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Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'mız

Milli Şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy, kalemi ile Milli Kurtuluş Savaşı'na büyük destek vermiş. Yazdığı İstiklal Marşı ile gençlerimize bağımsızlık ruhunu aşılamıştı.

Mehmet Akif İstiklal Marşını, tarihin en uzun süreli meydan muharebeleri arasında yer alan Sakarya Meydan Muharebesi'nde destanlar yazan ordumuz başta olmak üzere, milletimize armağan etmişti.

www.sakaryazaferi.com

Mehmet Akif ve İstiklal Marşı ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ile 12 yıl önce www.devrialem.tv olarak belgesel çekerek, Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net olarak ulusal ve bölgesel TV kanallarına gönderip, yayınlatmıştık. Mehmet Akif belgeselinin linkini sizlerle paylaşıyor, görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz.

https://m.youtube.com/watch?v=UHRvk7VeEmU

Mehmet Akif Araştırma Yazımız

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık http://www.xn--belgeselyaynclk-ilccb.com/ ve www.gebzegazetesi.com olarak hazırladığımız yazı serisini sizlerle paylaşıyor, Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

http://www.belgeselyayincilik.com/mehmet-akif-ersoy-ve-istiklal-marsi-2