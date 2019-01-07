Basıldıkça Güzelleşen Hereke Halıları

Osmanlı Devleti'nin son yüzyılında saray hayatının en önemli unsurlarından biri olan Hereke Dokuma Fabrikası, dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak için 1843 yılında Sultan Abdülmecid döneminde "Hereke Fabrika-i Hümayunu" adıyla kuruldu.
Hereke Dokuma Fabrikasının en seçkin ürünleri, Osmanlı sanayisinin vitrini niteliğindeki saray, köşk ve kasırların dekorasyonunda kullanıldığı gibi yabancı hanedan mensuplarına verilen hediyeler yoluyla Avrupa saraylarında da kendilerine yer buldu.
Osmanlı döneminde bayramlaşma törenlerinin yapıldığı Dolmabahçe Sarayı'ndaki Muayede Salonunun zeminini süsleyen 124 metrekarelik yekpare Hereke halısı, bugün yerli ve yabancı binlerce turistin ilgisini çekiyor.
"Bir metrekarede 360 bin düğüm"
TBMM Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası Müdürü Emine Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın ürettiği ürünlerin dünyaca ünlü olduğunu söyledi.
"Hereke yün halısında bir metrekarede 360 bin düğüm bulunmaktadır." diyen Günaydın, "Bu sıklık hem kaliteyi iyileştirdiği gibi hem de pikselleri küçük olduğundan kıvrımlı desenleri yapmaya imkan sağlamaktadır. Bu çok ince desenlerin çalışılması olanağı veriyor. Bundan dolayı Hereke klasiği ortaya çıkmıştır. Dünyada en kaliteli halı, Hereke halısıdır. İpek halılarda yeni dönemlerde bir milyon düğümler ve 2 milyon 250 bin düğümler var ama Hereke yün halısı olarak sıklık ve kalite olarak en kaliteli hem de en çok sıklığa sahip olanıdır." diye konuştu.
"Basıldıkça daha da güzelleşiyor"
Hereke halısının kendine has özellikleri bulunduğunu dile getiren Günaydın, şöyle konuştu:
"Hereke halısı, evladiyelik olarak bilinir. Sıklığının çok olması, kaliteli olması, halının uzun süre dayanmasını sağlıyor. Dünya markası olmasında desenlerinin de katkısı var. Halılar kalite sıklığından dolayı basıldıkça daha da güzelleşiyor, renkleri parlıyor, çok daha güzel bir görünüm alıyor. Bu özellik de sadece Hereke halısında var. İran halısında açık düğüm kullanıldığı için belli zaman sonra kendi atıyor ve uzun ömürlü olmuyor. Hereke halısında ise Gördes dediğimiz Türk düğümü kullanılıyor. Çift bağlama dediğimiz bir düğüm şekli bu da halının kaliteli ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor."
Bir kişinin yaklaşık 3 ayda bir metrekare halı dokuyabildiğini belirten Günaydın, metrekaresinde 360 bin düğüm olduğu için emeğin yoğun olduğunu kaydetti.
"Günlük 22 santimetre dokuyabiliyorum"
Fabrikadaki kadife kumaş dokumacısı Hasan Kahraman da özel bir dokuma şekli bulunan ipekli çakma kadife ortaya çıkardıklarını belirterek, dokumada jakar ve armül mekanik sistemi kullandıklarını kaydetti.
AA