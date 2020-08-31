Belgesel Tadında Canik Dağları'nda 'Devri Alem'

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde Kızılırmak’ın aşağı kesimiyle Ordu yakınındaki Melet Yarma Vadisi arasında uzanan dağlar 1500-2000 metre yüksekliğinde, üst kısımları düz veya hafif dalgalı orta yükseklikte dağ sıralarıdır. Ordu’nun doğusunda denize dökülen Melet Suyu Vadisi'ni geçince kendisinden daha yüksek olan Giresun dağlarından ayrılır. Batıya gittikçe yavaş yavaş alçalan ve Yeşilırmak Yarma Vadisi'nin batısında 1500 metre yüksekliğe inen Canik Dağları, doğu ucunda yükseklikleri 2000 metreye ulaşan iki tepeye sahiptir. Birbirine paralel giden ve Karadeniz’e dökülen birçok çay ve dere Canik Dağları'nı derin bir şekilde yarmıştır. Güneyde kendisini sınırlayan Kelkit Vadisi'ne inen daha seyrek ve daha kısa sel yataklarıyla sarılmıştır. Canik Dağları, kırıklı-kıvrımlı krater tortul tabakalarıyla yine bu devre ait volkanik tabakalardan meydana gelmiştir.











Canik Dağları'nın iklimi Karadeniz dağ iklim tipi olup bol yağışlıdır. Yıllık yağış tutarı 800-1200 mm’yi bulur. Bu miktar doğuya doğru gittikçe fazlalaşır. Bitki örtüsü bakımından karmaşık bir görünüşü vardır. Alçak kesimlerde fundalıklar ve tarlalar açılmıştır.