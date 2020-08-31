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KÜLTÜR VE SANAT:
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Belgesel Tadında Canik Dağları'nda 'Devri Alem'

Aktay, Ural, Tanrı, Ağrı, Kaçkar ve Canik dağları sadece bir dağ değil; tarihimizin canlı şahididir .Afyon Kocatepe zirvesi, 98 yıl önce 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne şahit olmuş, zaferler tarihimiz yazılmıştır .Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı değerli kültür adamı Erdoğan Eroğlu'nun organizasyonu ve Tokat Reşadiye tarihi Cimitekke Belediye Başkanı Kaya Gül beyin daveti ile Orta Karadeniz bölgesindeyiz .

Belgesel Tadında Canik Dağları'nda 'Devri Alem'

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:53


Reşadiye Cinban Yaylası Canik Dağları'nda belgesel çekimlerimiz devam ediyor . Kültür ve medeniyet tarihimizde dağlar çok önemlidir. Altay dağları, Ural Dağları, Tanrı Dağları ve Anadolu'daki dağlarımız ...

Samsun, Tokat ve Ordu'nun canlı şahidi Canik Dağları ile ilgili derlediğimiz bilgiyi sizlere Canik Dağları'nın zirvesinden; Kuşkaya'dan paylaşıyorum.

Canik Dağları
Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde Kızılırmak’ın aşağı kesimiyle Ordu yakınındaki Melet Yarma Vadisi arasında uzanan dağlar 1500-2000 metre yüksekliğinde, üst kısımları düz veya hafif dalgalı orta yükseklikte dağ sıralarıdır. Ordu’nun doğusunda denize dökülen Melet Suyu Vadisi'ni geçince kendisinden daha yüksek olan Giresun dağlarından ayrılır. Batıya gittikçe yavaş yavaş alçalan ve Yeşilırmak Yarma Vadisi'nin batısında 1500 metre yüksekliğe inen Canik Dağları, doğu ucunda yükseklikleri 2000 metreye ulaşan iki tepeye sahiptir. Birbirine paralel giden ve Karadeniz’e dökülen birçok çay ve dere Canik Dağları'nı derin bir şekilde yarmıştır. Güneyde kendisini sınırlayan Kelkit Vadisi'ne inen daha seyrek ve daha kısa sel yataklarıyla sarılmıştır. Canik Dağları, kırıklı-kıvrımlı krater tortul tabakalarıyla yine bu devre ait volkanik tabakalardan meydana gelmiştir. Canik Dağları'nın iklimi Karadeniz dağ iklim tipi olup bol yağışlıdır. Yıllık yağış tutarı 800-1200 mm’yi bulur. Bu miktar doğuya doğru gittikçe fazlalaşır. Bitki örtüsü bakımından karmaşık bir görünüşü vardır. Alçak kesimlerde fundalıklar ve tarlalar açılmıştır.




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