Belgesel Tadında Kocaeli'den Singapur'a Devri Alem

https://youtu.be/GdRpUdSVcPY



Koronavirüs pandemisi dünya insanlığını tehdit ediyor. Tüm dünya ülkeleri koronaya karşı üçüncü dünya savaşı veriyor. Bizler, bu acı ve sıkıntılı günlere canlı şahitlik yapıyoruz, bu veba salgını bütün hayatınızı etkiledi. Gerçekten çok büyük sorunlar yaşanıyor.

Korona vebasının en çok mağdurları çocuklar, gençler ve yaşlı insanlarımız. 65 yaş üstü yaşlılarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız evlerden çıkamıyorlar. Onların yaşadıkları ev hapsi günleri ve yaşadıkları sıkıntılar başlı başına araştırma ve bilimsel tez konusu.

Pandemi ve korona vebası günlerinde bizde yaşadığımız bölgeden ve işyerimizden zorunlu olmadan çıkmadan, gazetecilik ve belgeselcilik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçmiş dönemlerde çektiğimiz belgesel ham görüntü arşivimizden, yeni belgeseller üretip kültür hizmeti yapmaya devam ediyoruz.

Pandemi ve korona vebası salgını günlerinde birçok belgesel ve kültür hizmeti gerçekleştirdik.

Singapur'da İslam Medeniyeti belgeselimizi izlediniz mi ?

https://youtu.be/GdRpUdSVcPY

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İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak Uzakdoğu Asya’nın en uç noktası olan Singapur'da çektiğimiz belgeselimizin birinci bölümü yayınlandı.

Singapur'da İslam medeniyeti, Osmanlı Singapur ilişkililerinin tarihi, Abdülhamit Han tarafından Osmanlı’nın Singapur'a görevlendirdiği ilk başkonsolos Ataullah Efendi'nin hayatı ile ilgili Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.com adı ile hazırladığımız belgesel başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok TV kanalında yayınlanacak.

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Kocaeli Fatih’i Akçakoca Gazi

Kocaeli olarak il ve ilçelerimizin marka değerlerini tanıtmak içinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Kocaeli Fatihi Akçakoca Gazi ile ilgili daha önce gerek sosyal medya ve gerekse Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da yer alan makalemi sizlerle paylaşıyorum.

Marmara Bölgesi Fatihi; Kocaeli, Düzce, Akçakoca ve Sakarya Kocaali'ye adını veren Akçakoca Gazi’nin Kandıra Babatepe'deki anıt mezarı ziyaretçi bekliyor.

Vefa Borcumuzu Ödemeliyiz

Orhan Gazi döneminde Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova bölgesini fetheden, adını Akçakoca Gazi'den alan Kocaeli’de yaşayanlar bile Akçakoca Gazi’nin Kandıra Baba Tepe'deki mezarını bilmiyor. Geçtiğimiz yıllarda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakoca Gazi adına düzenlenen uluslararası Akçakoca Gazi Sempozyumuna bizde, Akçakoca Gazi Döneminde Gebze Bölgesi adı ile bir bildiri hazırlayıp sunmuştuk. Kocaeli bölgesinde birçok devlet yöneticisi ve insanlarımız Akçakoca'nın kim olduğunu bile bilmiyor. Sakarya TV ve Devri Alem TV olarak, Akçakoca'nın anıt mezarının bulunduğu Kocaeli Kandıra Baba Tepe'den yaptığımız canlı yayın programının linkini sizlerle paylaşıyoruz. Akçakoca Gazi ile ilgili hazırladığımız belgesel TV programını, Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net aracılığı ile bir çok TV kanalına, kültür hizmeti olarak göndereceğiz.

https://www.youtube.com/watch?v=8yx4aTKi8GU

Kültür Bakanlığına Tarihi Görev

Başta Kültür ve Turizim Bakanlığı ve Valilerimize büyük görev düşüyor. Kent kültür bilinci kampanyaları başlatılmalı. Öğrenciler ve bölge halkı, yaşadıkları yerin kültür, tarih ve turizm değerlerini bilmelidir.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu ile yaptığımız bir söyleşide, Kocaeli halkının yüzde 85'inin Kocaeli'yi tanıyıp bilmediğini söylemişti.

Akçakoca Gazi Kimdir?

Akçakoca Bey Anıt Mezarı - Kocaeli Kandıra Baba Tepe'de bulunuyor.

1234-1328 yıllarında yaşayan Kocaeli Fatihi Akçakoca Bey, 1308 yılına kadar Ereğli’den Karasu’ya kadar olan bölgeyi, 1308 yılından 1326 yılına kadar Ayan Gölü kuzeyinde Akova, Akçaköy, Kandıra İzmit (o tarihte Nikomedia) yakınlarındaki Kaymas, Çayırköy’e kadar yerleri zapt ederek Osmanlı Devleti sınırları içinde katar. İzmit üzerine son kez akın yapacağı sırada, çadırını kurmuş bulunduğu Kandıra yakınlarındaki Babatepe’de (94 yaşında) 1328’de ölür. Vasiyeti gereği Ertuğrul Gazi gibi otağının bulunduğu tepeye gömülür. Sonradan adına ve anısına saygı nişanesi olmak üzere devletine kattığı bu yöreye ”KOCAELİ” denir. Anıt Mezarı Kandıra İlçesi Babadağ mevkiindedir.

Kocaeli başta olmak üzere Sakarya, Kocaali ve Düzce Akçakoca'ya adını veren Orhangazi’nin komutanı Akçakoca Gazi’yi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

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Marka Kent Kocaeli Belgeseli

Dünyanın neresine gidersek gidelim, yaşadığımız kültür arşivini hiç ihmal etmiyor, Kocaeli’nin tarih ve kültür değerlerini tanıtmaya devam ediyoruz.

İlimizin tarih, kültür ve turizmde marka değerlerini tanıttığımız Marka Kent Kocaeli belgeselimizi sizlerle paylaşıyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=HEjGFldWoyw