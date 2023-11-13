Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (13-19 Kasım)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 13-19 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 13-19 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
06 Kasım Pazartesi günü - Danişment Gazi Beyliği
07 Kasım Salı günü - Doğu Karadenizde Türk İslam Medeniyeti
08 Kasım Çarşamba günü - Türkistanda Çin Mezalimi
09 Kasım Perşembe günü - Van Erçiş Karakoyunlu Beyliği
10 Kasım Cuma günü - İpekyolunda Bir Liman
11 Kasım Cumartesi günü - Sarıkamış 1
12 Kasım Pazar günü - Sarıkamış 2