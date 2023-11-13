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KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (13-19 Kasım)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 13-19 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (13-19 Kasım)

13 Kasım 2023 Pazartesi 10:11

 Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 13-19 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

06 Kasım Pazartesi günü - Danişment Gazi Beyliği

07 Kasım Salı günü - Doğu Karadenizde  Türk İslam Medeniyeti

08 Kasım Çarşamba günü - Türkistanda Çin Mezalimi

09 Kasım Perşembe günü - Van Erçiş Karakoyunlu Beyliği

10 Kasım Cuma günü - İpekyolunda Bir Liman

11 Kasım Cumartesi günü - Sarıkamış 1

12 Kasım Pazar günü - Sarıkamış 2
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