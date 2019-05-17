Dışarıdaki Patiler İçin Sahne Alacaklar

BİLKAR Tiyatro Topluluğu iki oyununu Dışarıdaki Patiler için sahneleyecek. Oyunun tüm geliri, sokaktaki hayvanların gıda ve tedavi giderlerine aktarılacak.

Gebze’nin kültür ve sanatta aktif ve üretken sivil toplum örgütü Bilimsel Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi – BİLKAR Tiyatro Topluluğu; bir kez daha sokak hayvanları için sahne alacak.

BİLKAR’lı Tiyatrocular 22 Mayıs Çarşamba günü akşamı 19.30’da Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde iki kısa oyununu sahneleyecek.





Alman yazar Judith Kerr’in aynı adlı eserinden sahneye derlenen, “Hitler Oyuncağımı Çaldı” ve Aziz Nesin’in yazdığı, “Yaşasın Kavuniçi” adlı oyun sahnelenecek. Her iki oyunda yönetmenliği Abbas Kırçıl; yönetmen yardımcılığını Emek Nalbant üstlendi. Rolleri, “Hitler Oyuncağımı Çaldı” adlı oyunda rolleri FatmaKalyon, Zeynep Özer, Özgür Özbay, Gülse Kalyon, Meral Erdoğan, Salih Deniz Özçelik, Eylül Yıldız, Mehmet Öztürk, Fatma Özer, İlkim Sima Taşkın, Mustafa Sarıyıldız ve Zekeriya Canik üstlendi. Oyun; Nazi Almanya’sının dönemindeki baskıyı ve yaratılan korku ortamını anlatıyor. “Yaşasın Kavuniçi” adlı oyunda ise Fatma Kalyon, Özgür Özbay, Güler Kalyon, Zekeriya Canik ve Mustafa Sarıyıldız rolleri paylaştı. Aziz Nesin’in kısa oyunlarından biri olan Yaşasın Kavuniçi’de sürekli ihtilaller olan bir Muz Cumhuriyeti’nde bir ailenin başından geçen komik olaylar konu edilmiş.





Oyunun tüm geliri, Dilek Dikkatli’nin öncülüğünde kurulan Dışarıdaki Patiler marifetiyle sokakta yaşayan hayvanların tedavi ve gıda gelirlerine aktarılacak.

BİLKAR faaliyetlerini Hacı Halil Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Beşiroğlu Altın Han, No: 19/1 Yeniçarşı, Gebzee adresindeki yerinde sürdürüyor. Oyunun biletleri BİLKAR’dan ve Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek. (0533 719 85 42)