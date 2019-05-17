KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Dışarıdaki Patiler İçin Sahne Alacaklar

BİLKAR Tiyatro Topluluğu iki oyununu Dışarıdaki Patiler için sahneleyecek. Oyunun tüm geliri, sokaktaki hayvanların gıda ve tedavi giderlerine aktarılacak.

Dışarıdaki Patiler İçin Sahne Alacaklar

17 Mayıs 2019 Cuma 10:52

banner419

Gebze’nin kültür ve sanatta aktif ve üretken sivil toplum örgütü Bilimsel Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi – BİLKAR Tiyatro Topluluğu; bir kez daha sokak hayvanları için sahne alacak.

BİLKAR’lı Tiyatrocular 22 Mayıs Çarşamba günü akşamı 19.30’da Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde iki kısa oyununu sahneleyecek.



Alman yazar Judith Kerr’in aynı adlı eserinden sahneye derlenen, “Hitler Oyuncağımı Çaldı” ve Aziz Nesin’in yazdığı, “Yaşasın Kavuniçi” adlı oyun sahnelenecek. Her iki oyunda yönetmenliği Abbas Kırçıl; yönetmen yardımcılığını Emek Nalbant üstlendi. Rolleri, “Hitler Oyuncağımı Çaldı” adlı oyunda rolleri FatmaKalyon, Zeynep Özer, Özgür Özbay, Gülse Kalyon, Meral Erdoğan, Salih Deniz Özçelik, Eylül Yıldız, Mehmet Öztürk, Fatma Özer, İlkim Sima Taşkın, Mustafa Sarıyıldız ve Zekeriya Canik üstlendi. Oyun; Nazi Almanya’sının dönemindeki baskıyı ve yaratılan korku ortamını anlatıyor. “Yaşasın Kavuniçi” adlı oyunda ise Fatma Kalyon, Özgür Özbay, Güler Kalyon, Zekeriya Canik ve Mustafa Sarıyıldız rolleri paylaştı. Aziz Nesin’in kısa oyunlarından biri olan Yaşasın Kavuniçi’de sürekli ihtilaller olan bir Muz Cumhuriyeti’nde bir ailenin başından geçen komik olaylar konu edilmiş.



Oyunun tüm geliri, Dilek Dikkatli’nin öncülüğünde kurulan Dışarıdaki Patiler marifetiyle sokakta yaşayan hayvanların tedavi ve gıda gelirlerine aktarılacak.

BİLKAR faaliyetlerini Hacı Halil Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Beşiroğlu Altın Han, No: 19/1 Yeniçarşı, Gebzee adresindeki yerinde sürdürüyor. Oyunun biletleri BİLKAR’dan ve Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek. (0533 719 85 42)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Müslüman Bilginler Bilim Merkezi'nde Müslüman Bilginler Bilim Merkezi'nde
Kocaeli Müzesi’nde Bir Gece! Kocaeli Müzesi’nde Bir Gece!
“Siz neyseniz fotoğraf da odur“ “Siz neyseniz fotoğraf da odur“
Yükümlüler arasında bilgi yarışması düzenlendi Yükümlüler arasında bilgi yarışması düzenlendi
Müzecilik Tarihinin Sır Perdesi Aralanıyor Müzecilik Tarihinin Sır Perdesi Aralanıyor
'Sokağın Enerjisi' Devam Ediyor 'Sokağın Enerjisi' Devam Ediyor
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Müslüman Bilginler Bilim Merkezi'nde
Her yıl binlerce ziyaretçiyi sergi alanları, etkinlikler ve atölyelerde ağırlayan Bilim Merkezi, Ramazan...

Haberi Oku