Dünya çocukları festivalde buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 41 ülkeden bin 100 çocuğun katılımıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali başladı.

Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki festivalin açılış töreninde, konuk ülkelerden çocukların sahnelediği halk oyunu gösterilerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları ile Doğanın Bilgeleri İzci Korosu koreografi sergiledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri etkinlikle 41 ülkeden çocukları Kocaeli'de buluşturduklarını söyledi.





Büyükakın, bu çocukların aralarında dostluk bağı kurmasını ve bunun geleceğin dünyasını daha güzel yapmasını arzuladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu organizasyona başlarken 'Çocuklarımız dünya çocuklarıyla buluşur, onlarla bugünden irtibat kurar, diyalogları şimdiden oluşursa bundan 20, 30, 40 sene sonra bambaşka bir dünya mümkün olur.' düşüncesiyle başladık. Dünyanın diğer bir ucunda çocuklarla iletişim kurmaya çalışan çocuk farklı kültürleri tanıyacak, daha farklı gerçekliklere nüfuz edecek, yabancı dil öğrenmek isteyecek. Dünyası sadece yaşadığı şehirden, ülkesinden ibaret olmayacak, 'bir bütün dünya' felsefesiyle yetişecektir diye düşündük. Görüyoruz ki o günden bu güne şehrimizde çocuklar, diğer ülkelerin çocuklarıyla bir araya geliyor, dostluk bağları kuruluyor ve bu bağlar güçleniyor."

Konuşmaların ardından TBMM İlkokulu öğrencileri, "Doğadan Doğala" projesi kapsamında 4 ay süresince Ormanya Doğal Yaşam ve Tabiat Parkı'nda oluşturulan doğal üretim sahalarında yetiştirdikleri meyveleri, vali yardımcıları ile Büyükakın'a takdim etti.

Festivalin açılış törenine Kocaeli Vali Yardımcıları Suat Yıldız ve Dursun Balaban, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.