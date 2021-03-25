Edebi Hayat Okumaları Yarışması’nın başvuru süresi uzatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen “Edebi Hayat Okumaları” Yarışmasının başvuru süresi 7 Nisan 2021 Çarşamba gününe kadar uzatıldı. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

AKİF’İN ÇİZGİSİ, YUNUS’UN SEVGİSİ

Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz Aralık ayında 2021’in İstiklal Marşı Yılı olmasını içeren düzenlemeyi kabul etti. Bunun yanı sıra yine bu yılın, UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmesi de 2021 yılına önem kazandırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilişinin 100. yılı ve 2021’in UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmesi dolayısıyla “Bilenlere Selam Olsun” selamıyla ‘’Edebi Hayat Okumalarının üçüncüsünü düzenledi. Anlamlı yarışma, kentteki ortaokul ve lise öğrencilerini ‘Akif’in Çizgisi ve Yunus’un Sevgisi’nde’ buluşturmayı hedefliyor.

AKİF VE YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDEN

Yarışma kapsamında ortaokul öğrencileri, vatan şairi Mehmet Akif’in; lise öğrencileri ise Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre’nin seçkin eserlerinden oluşan iki farklı sette yer alan şiirlerden sınav olacak. Ortaokul öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’un ‘’1-İstiklal Marşı, 2-Kocakarı İle Ömer, 3-Terlemeli Alınlar, 4-Durmayalım, 5-Ağlarım Ağlatamam, 6-Asım, 7-Birlik, 8-Çanakkale Şehitlerine, 9-Bülbül Şiiri, 10-Seyfi Baba’’ şiirlerinden sorumlu olacak. Lise öğrencileri ise, Yunus Emre’nin ‘’1-Söz Ola Kese Savaşı, 2-Aşkın Aldı Beni Benden, 3-Bir Kez Gönül Yıktın İse,4-Hak Bir Gönül Yıktın İse, 5-Kahrın Da Hoş,6-İlim İlim Bilmektir, 7-Geldi Geçti Ömrüm Benim, 8-Aşk, 9-Söyle Hayran Eyle Beni , 10-Biz Dünyadan Gider Olduk, 11-Ben Gelmedim Dava İçin, 12-Sensiz Yola Girer İsem , 13-Benden İçeri, 14-Şol Göz Ki Seni Gördü, 15-Eşidin Ey Yarenler’’ şiirlerinden sınava girecek.

BAŞVURULAR 7 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR UZATILDI

Yarışma için ortaokul ve liseler, 1 rehber öğretmen ve 5’er öğrenciden oluşacak. Daha önce 26 Mart 2021 Cuma günü sona ereceği duyurulan başvuru süresi, 7 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatıldı. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

SINAV 12 HAZİRAN’DA

Edebi Hayat Okumaları sınavı 12 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Öğrencilere, ‘’şirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı’’ gibi konular sorulacak. Yarışmanın sonuçları 18 Haziran 2021 Cuma günü açıklanacak.

ALTIN VERİLECEK

Yarışmada dereceye giren öğrenciler “altın” ile ödüllendirilecek. Ortaokul ve lise gruplarında yarışmayı kazanan öğrenciye 2 tam altın; yarışmanın ikincisine 1 tam altın, üçüncüsüne 1 yarım altın hediye edilecek. Yarışmada 4 ila 25 dereceler arasına giren tüm öğrencilere ise 1 gram altın verilecek.

ÖĞRETMENLER DE ÖDÜL ALACAK

Öğrencilerini yarışmaya hazırlayan öğretmenler de ödül alacak. Yarışmada en yüksek puan alan grubun rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine ise 1 yarım altın verilecek. Yine 4 ile 25. derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri 1 gram altın alacak. Rehber öğretmen ve öğrenciler bu sınavda sadece kendileri kazanmayacak, okullarına da kazandıracak. Yarışmada ilk üçe giren okullara ‘’katılım belgesi + kitap seti + bilgisayar’’ dan oluşan bir hediye seti verilecek.