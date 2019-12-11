Geleceğin Balerinleri Yetişiyor

BALENİN ÇOCUKLARA FAYDALARI
Bale sanat dalı çocuğun fiziksel gelişimine yaptığı katkının yanında beyni geliştiren ve konsantrasyonu arttıran disiplinli bir eğitim. Bale eğitimi alanlar daha esnek ve güçlü bedenlere sahip oluyor. Bale kas yapılarını güçlendirerek çocuğun daha hızlı uzamasını ve gelişmesini sağlıyor. Bale eğitimi, duruş (posture) bozukluklarının düzelmesini sağlıyor. Bale eğitimi sırasında yapılan egzersizler taban düşüklüğü, içe basma, bacak deformasyonu ve belirli orandaki omurga eğriliklerinin iyileşmesine yardımcı oluyor. Bale eğitimi aynı zamanda klasik müzikle yapıldığı için öğrencinin müzik kulağını geliştiriyor, sesleri ve ritimleri tanımasını sağlıyor. Eğitim alan çocuklar daha hızlı sosyalleşen özgüvenli bireyler oluyor.