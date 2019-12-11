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KÜLTÜR VE SANAT:
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Geleceğin Balerinleri Yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında 5-16 yaş bale eğitimi devam

Geleceğin Balerinleri Yetişiyor

11 Aralık 2019 Çarşamba 09:21

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bale eğitimi alan öğrenciler çalışmalarını sürdürüyor. 5-7 yaş aralığındaki çocuklar dönem başında yapılan yetenek sınavında başarılı olmaları durumunda konservatuvarda bale öğrencisi olarak eğitim almaya hak kazanıyor. Bale bölümünde 5-16 yaş aralığında 122 öğrenci eğitim görüyor. Geleceğin balerinleri olacak öğrenciler, haftada 2 gün 2 saat eğitmenler Ezgi Serdaroğlu, Asel Aklın ve İlyas Akbulut’tan eğitim alıyor. Her yıl dönem sonunda yapılan resitalde aldıkları eğitimi seçilen eserlerle sahnede sergileyen öğrenciler, hazırlık sınıfıyla birlikte 4 yıl eğitime tabi tutuluyor.

 

BALENİN ÇOCUKLARA FAYDALARI

Bale sanat dalı çocuğun fiziksel gelişimine yaptığı katkının yanında beyni geliştiren ve konsantrasyonu arttıran disiplinli bir eğitim. Bale eğitimi alanlar daha esnek ve güçlü bedenlere sahip oluyor. Bale kas yapılarını güçlendirerek çocuğun daha hızlı uzamasını ve gelişmesini sağlıyor. Bale eğitimi, duruş (posture) bozukluklarının düzelmesini sağlıyor. Bale eğitimi sırasında yapılan egzersizler taban düşüklüğü, içe basma, bacak deformasyonu ve belirli orandaki omurga eğriliklerinin iyileşmesine yardımcı oluyor. Bale eğitimi aynı zamanda klasik müzikle yapıldığı için öğrencinin müzik kulağını geliştiriyor, sesleri ve ritimleri tanımasını sağlıyor. Eğitim alan çocuklar daha hızlı sosyalleşen özgüvenli bireyler oluyor.

 




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