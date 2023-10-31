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İPEK HALININ TARİHİ belgeseli Gebze Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak

"Altay Dağları'ndan Hereke'ye: İPEK HALININ TARİHİ" belgeseli 03 Kasım 2023 tarihinde, saat 20.00'da Gebze Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

İPEK HALININ TARİHİ belgeseli Gebze Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak

31 Ekim 2023 Salı 12:04



Gazetemizin kurucusu İsmail Kahraman'ın yapımcılığını üstlendiği, gazetemizin yazarlarından Uğur Tatar’ın yönetmen koltuğuna oturduğu “Altay Dağları’ndan Hereke’ye: İPEK HALININ TARİHİ” belgeseli, 2022 yılında 7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin “Profesyonel Belgesel Yarışması” kategorisinde yarışmış ve “Festival Düzenleme Kurulu Özel Ödülü” ile onurlandırılmıştı.



2500 yıllık Pazırık Halısı'ndan bir dünya markası Hereke İpek Halısı'na kadim el sanatımız halıcılığın tarihini anlatan Altay Dağları’ndan Hereke’ye: İPEK HALININ TARİHİ” belgeseli bu yıl ise Kocaeli Film Festivali'nin açılış filmlerinden biri olarak 03 Kasım 2023 tarihinde, saat 20.00'da Gebze Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.


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