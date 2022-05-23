KADINLARDAN MÜTHİŞ EL EMEĞİ SERGİSİ

Gölcüklü kadınların birbirinden güzel el emeği ürünlerinden oluşan yılsonu sergisi törenle ziyarete açıldı. Gölcük Belediyesi Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen el emeği kurslarına toplamda 75 kursiyer katıldı. El sanatları eğitmenleri Fatma Gümüş, Çiğdem Ayan ve giyim öğretmeni Melek Altun’dan yıl boyunca eğitim alan kadınlar, maharetli elleriyle ürettikleri ürünleri yılsonu sergisinde sergilemenin mutluluğunu yaşadılar.
SERGİ AÇILIŞINA GENİŞ KATILIM
Gölcük Belediyesi Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen el emeği ürünler sergisinin açılışına, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in eşi Türkan Sezer, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Körfez Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ozan Baş, Körfez Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldılar.
MUHTEŞEM SERGİ 3 GÜN AÇIK KALACAK
Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında katılımcılar, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergiyi gezdiler. 3 gün boyunca açık kalacak sergide ziyaretçiler; beğendikleri ürünleri satın alabilecek.