KARDELEN ÇOCUK ve GENÇ OKULU BAŞLIYOR

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan, çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan ve kısa zamanda büyük ilgi gören Kardelen Çocuk dergisi artık bir okul. Çocuk edebiyatı yazar ve şairleriyle alanında uzman eğitimcileri ortaokul ve lise öğrencileriyle buluşturacak olan “Kardelen Çocuk Okulu” ile “Kardelen Genç Okulu” 29 Kasım Salı günü başlıyor.





Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Merkezi tarafından organize edilen, Kardelen Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal’ın yönettiği “Kardelen Çocuk ve Genç Okulu Projesi”, ilk defa TDED Konya Şubesi tarafından Konya Şehir Koleji’nde uygulanacak.





29 Kasım Salı günü başlayacak, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak olan faaliyet, öğrencilerin kendi yaş dönemlerine uygun edebî eserleri tanımasını, hikâye ve masalları yerli kültürel zenginliği içinde anlamlandırmasını, kelime hazinelerinin ve hayal güçlerinin gelişmesini, çocuk edebiyatı yazarlarıyla buluşmalarını, yazmanın incelikleri konusunda bilgilendirilmesini amaçlıyor.





4 hafta boyunca haftada iki gün ve günde iki saat olarak gerçekleşecek olan “Kardelen Çocuk Okulu” muhtevası şöyle:





“Hikâye ve Hikâye Kurgulama” – Abdullah Harmancı

“Benim Kelimelerim” – Elif Tokkal

“Suçlu Kim Polisiyesi” – Meryem Uçar

“Yapay Zekâ” – Ahmet Melih Karauğuz

“Görsel Metin Yazarlığı” – Muammer Ulutürk





4 hafta boyunca haftada iki gün ve günde iki saat olarak gerçekleşecek olan “Kardelen Genç Okulu” muhtevası ise şöyle:





“Hikâye Kurgulama” – Abdullah Harmancı

“Evvel Zaman İçinde” – Elif Tokkal

“Bizim Hikâyelerimiz” – Ali Güney

“Görsel Yazarlık” – Muammer Ulutürk



