KO-MEK'te Sepet Örücülüğü Yaşatılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, halka verdiği ücretsiz meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra kentin marka değerleri olan ve unutulmaya yüz tutmuş sanatlarını yaşatmaya devam ediyor. Kentin önemli değerlerinden biri olan sepet örücülüğü, KO-MEK’te açılan branşla gelecek nesillere aktarılıyor. Branş, istihdama katkı sunma yolunda da kararlılıkla ilerliyor.



İLİMTEPE KURS MERKEZİ’NDE

Sepet Örücülüğü Branşı İlimtepe Kurs Merkezi’nde faaliyetlerini sürdürüyor. Branşa özellikle kadın kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor. Kursta vatandaşlara sepet örücülüğü ile ilgili teknik bilgi veriliyor. Sepete can veren kamış, saz, hasır otu, fındık çubuğu bitkileri ve yontma ağaçtan elde edilen söğüt dalları kursiyerlere tanıtılıyor.







TEKNİK BİLGİNİN ARDINDAN

İlerleyen derslerde ise sepet örme işlemi için hazırlıklar yapılıyor. Bu aşamada ıslatılan ve birkaç gün nemli bezde tutulan dal ve bitkiler kursiyerler tarafından yargı ile inceltilerek sepet örümü için kullanışlı hale getiriliyor. Kursiyerler tüm bu işlemlerin sonrasında usta öğreticilerin gözetiminde sepet örmeye başlıyor.



İSTİHDAMA KATKI SUNACAK BRANŞ

Sepet Örücülüğü Branşı, unutulmaya yüz tutmuş bir sanatın yaşatılmasının yanı sıra istihdam alanında şimdiden kendine yer bulmaya başladı. Zira doğal yollardan örülen sepetler çiçekçi dükkânlarından talep görüyor. Bunun yanı sıra dekorasyon alanında ve sunumda kullanılan sepetler yine ilgili sektörlerin talebiyle karşılık buluyor. KO-MEK’te örülen sepetlere, Kiraz Festivali gibi organizasyonlardan talep gelmeye başladı. Örülen bu sepetlerin pazarla buluşturulması, kursiyerlerin ev ekonomisine önemli katkı sunacak.



BRANŞA TALEP FAZLA

Öte yandan geçtiğimiz yıl açılan Sepet Örücülüğü Branşına özellikle kadın kursiyerler ilgi gösteriyor. Kadın kursiyerler sepet örme konusunda ustalaşma çabası içinde olduklarını kaydederek, kentin önemli bir değeri olan branşın açılmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.





