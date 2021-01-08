Kocaeli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden Milli Mücadele Ve Yahya Kaptan Programı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan canlı yayına bu akşam saat 19:00`da konuk olacak.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çekim ve yayını gerçekleştirilen tv programına konuk olarak katılıp Milli Mücadele ve Yahya Kaptan konusu üzerine konuşma yapacağız..

Yahta Kaptan`ın vefatının 101. yıl dönümü dolayısı ile 8 Ocak 2021 Cuma günü İl müdürlüğünün resmi internet sayfasında saat 19:00`da yayınlanacak Tv programında yer alıp Milli mücadelede Kocaeli bölgesinin İngiliz ve Yunananlılar tarafından nasıl işgal edildiği , Gebze ve Dilovası bölgesinde yapılan katliamları anlatacağız. İngilizlerin baskısı ile Kuva-i Milliye komutanı Yahya Kaptan`ın nasıl ve neden şehit edildiği konusunda da açıklama yapacağız.