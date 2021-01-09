Yahta Kaptan`ın vefatının 101. yıl dönümü dolayısı ile 8 Ocak 2021 Cuma günü İl müdürlüğünün resmi internet sayfasında saat 19:00`da yayınlanan Tv programında yer alıp Milli mücadelede Kocaeli bölgesinin İngiliz ve Yunanlılar tarafından nasıl işgal edildiği , Gebze ve Dilovası bölgesinde yapılan katliamlar anlatıldı. İngilizlerin baskısı ile Kuva-i Milliye komutanı Yahya Kaptan`ın nasıl ve neden şehit edildiği konusunda da açıklama yapıldı.
Canlı yayını tekrar izlemek için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..
https://www.facebook.com/kocaelikulturveturizm/videos/1884863631667754
Kocaeli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden Milli Mücadele Ve Yahya Kaptan Programı
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan canlı yayınına dün akşam saat 19:00`da konuk olmuştu.
Yahta Kaptan`ın vefatının 101. yıl dönümü dolayısı ile 8 Ocak 2021 Cuma günü İl müdürlüğünün resmi internet sayfasında saat 19:00`da yayınlanan Tv programında yer alıp Milli mücadelede Kocaeli bölgesinin İngiliz ve Yunanlılar tarafından nasıl işgal edildiği , Gebze ve Dilovası bölgesinde yapılan katliamlar anlatıldı. İngilizlerin baskısı ile Kuva-i Milliye komutanı Yahya Kaptan`ın nasıl ve neden şehit edildiği konusunda da açıklama yapıldı.