banner462
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden Milli Mücadele Ve Yahya Kaptan Programı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan canlı yayınına dün akşam saat 19:00`da konuk olmuştu.

Kocaeli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden Milli Mücadele Ve Yahya Kaptan Programı

09 Ocak 2021 Cumartesi 13:44

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çekim ve yayını gerçekleştirilen tv programına konuk olarak katılıp Milli Mücadele ve Yahya Kaptan konusu üzerine konuşma yapıldı.

Yahta Kaptan`ın vefatının 101. yıl dönümü dolayısı ile 8 Ocak 2021 Cuma günü İl müdürlüğünün resmi internet sayfasında saat 19:00`da yayınlanan Tv programında yer alıp Milli mücadelede Kocaeli bölgesinin İngiliz ve Yunanlılar tarafından nasıl işgal edildiği , Gebze ve Dilovası bölgesinde yapılan katliamlar anlatıldı. İngilizlerin baskısı ile Kuva-i Milliye komutanı Yahya Kaptan`ın nasıl ve neden şehit edildiği konusunda da açıklama yapıldı.

Canlı yayını tekrar izlemek için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

https://www.facebook.com/kocaelikulturveturizm/videos/1884863631667754










Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden Milli Mücadele Ve Yahya Kaptan Programı Kocaeli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden...
Kurtuluş Savaşında Kocaeli ve Yahya Kaptan Kurtuluş Savaşında Kocaeli ve Yahya Kaptan
Bayrak Şairi ve Peygamber Aşığı Arif Nihat Asya’yı Rahmetle Anıyoruz Bayrak Şairi ve Peygamber Aşığı Arif Nihat Asya’yı...
Anadolu Ajansı'ndan Yahya Kaptan Haberi Anadolu Ajansı'ndan Yahya Kaptan Haberi
Mehmet Hoca'nın Vefatının Ardından Mehmet Hoca'nın Vefatının Ardından
Anadolu'nun Vatan Olmasında Vakıf Ormanlarının Önemi Ve Vakıflar Anadolu'nun Vatan Olmasında Vakıf Ormanlarının...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü...

Haberi Oku