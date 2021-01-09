Kocaeli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden Milli Mücadele Ve Yahya Kaptan Programı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan canlı yayınına dün akşam saat 19:00`da konuk olmuştu.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çekim ve yayını gerçekleştirilen tv programına konuk olarak katılıp Milli Mücadele ve Yahya Kaptan konusu üzerine konuşma yapıldı.