Kocaeli Kısa Film Festivali başlıyor

SON GÜN 10 AĞUSTOS

Başvuruda bulunmak isteyen film sahiplerinin en geç 10 Ağustos 2022 tarihine kadar dosyalarını www.kocaelifilmfestivali.com adresine iletmiş olmaları gerekiyor. Başvuru koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye www.kocaelifilmfestivali.com üzerinden ulaşılabiliyor.

JÜRİ’DE ÖNEMLİ İSİMLER

Özer Feyzioğlu’nun ana jüri başkanlığını yaptığı festivalin, jüri üyeleri ise şöyle: Hüseyin Avni Danyal, Nedim Saban, Can Sipahi, Ümmü Burhan, Nilgün Öneş, Bedir Acar, Barış Sarhan, Kadri Berat Taşkın, Raşit Ağzıkara, Nurullah Tuncer, Benal Tairi ve Doç. Dr. Mehmet Arslantepe gibi önemli isimlerden oluşuyor.