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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kocaeli Kısa Film Festivali başlıyor

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Kocaeli Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı. Başvuru için son tarih 10 Ağustos 2022

Kocaeli Kısa Film Festivali başlıyor

27 Nisan 2022 Çarşamba 12:45

 Türkiye’de kısa film alanındaki önemli mecraların başında gelen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısı ile hazırlanan kısa film festivaline Kocaeli ev sahipliği yapacak. 2022 Ekim ayında Kocaeli’nde ilki düzenlenecek olan festivalde pek çok kısa filmin yanı sıra yan etkinlikler de yer alacak. En iyi filmin 15.000 TL ile ödüllendirileceği festival kapsamında sanatın halk ile buluşması adına “sanat ile sokaklarda” sloganından hareketle festivalin mekan sınırı olmaksızın tüm halkın katılımına açılması hedefleniyor. 

SON GÜN 10 AĞUSTOS

Başvuruda bulunmak isteyen film sahiplerinin en geç 10 Ağustos 2022 tarihine kadar dosyalarını www.kocaelifilmfestivali.com adresine iletmiş olmaları gerekiyor. Başvuru koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye www.kocaelifilmfestivali.com üzerinden ulaşılabiliyor.

JÜRİ’DE ÖNEMLİ İSİMLER

Özer Feyzioğlu’nun ana jüri başkanlığını yaptığı festivalin, jüri üyeleri ise şöyle: Hüseyin Avni Danyal, Nedim Saban, Can Sipahi, Ümmü Burhan, Nilgün Öneş, Bedir Acar, Barış Sarhan, Kadri Berat Taşkın, Raşit Ağzıkara, Nurullah Tuncer, Benal Tairi ve Doç. Dr. Mehmet Arslantepe gibi önemli isimlerden oluşuyor.

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