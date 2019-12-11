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KÜLTÜR VE SANAT:
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Köstence ile Kültür ve Turizm Köprüsü kurulacak

Kocaeli ve Köstence şehirleri arasında kültür ve turizm köprüsü oluşturmak için İzmit Nekomedia Hoşgörü Korosu, Köstence’de konser verip birtakım temaslarda bulunacak

Köstence ile Kültür ve Turizm Köprüsü kurulacak

11 Aralık 2019 Çarşamba 09:44

Kocaeli Kırım Türkleri önceki dönem başkanlarından Suavi Oktay, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen’i ziyaret etti. Oktay, birlikte çalıştığı İzmit Nikomedia Tolerans Hoşgörü Korosu ile 13 Aralık Romanya’nın Köstence kentinde kutlanacak olan ‘Romanya Tatarları Günü” ne davetli olarak gideceklerini söyledi. Burada gerçekleşecek temaslarda Köstence Valiliği, Belediye Başkanı ve Türk asıllı Milletvekillerini ve 14 Aralık tarihinde ise Kırım Türkleri Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırım Meclis Başkanı Rıfat Çibaroğlu’nu da makamında ziyaret ederek Köstence Kırım Türkleri İş adamları Binasının açılış törenine de katılacaklarını söyledi. Temaslar Mecidiyede Mehmet Niyazi Anma programıyla sona erecek.

KARDEŞ ŞEHİR PROJESİ

Yoğun bir program geçireceklerini ifade eden Oktay, “Köstence gerçekleştireceğimiz ziyaret ve temaslar çok önemli. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım çantalarını dağıtıp, ilimizin güzelliklerini anlatacağız. Öte yandan kafile başkanlığını yaptığım, 50 kişilik İzmit Nikomedia Tolerans Hoşgörü Korosuyla 5 günlük programda hem ülkemizi hem de Kocaeli’yi temsil edeceğiz. Buradaki asıl amacımız Kocaeli ile Köstence arasında bir kültür bir turizm köprüsü oluşturmak. Yani kardeş şehir olabilmek. Çünkü Köstence, Antalya ilimize çok benziyor. Belki oradan da ilimizi bir turizm akışını sağlanabilir. Kocaeli’yi orada Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla tanıtmak bizi mutlu edecek” ifadelerini kullandı. Böylesi güzel bir projene destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ercan Yamen,” Bizlerde Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla yapacağımız görüşmeler sonucu bir kültür heyeti oluşturarak Köstence’yi ziyaret edip, bu bağı güçlendirmek isteriz” dedi.

 

 

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