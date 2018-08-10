Kütahyalılar Darıca'da Mehteranla coştu

KURULUŞUN VE ZAFERİN ŞEHRİ KÜTAHYA
Kütahyalılar gecesinde bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise final öncesi son programı yapan Kütahya Dernek Yönetimi ve Kütahyalıları selamlayarak başladığı konuşmasında Kütahya yöresinin güzelliklerine vurgu yaparak , “kuruluşun ve zaferin şehri Kütahya, 623 yıl yıl hüküm sürmüş Osmanlı devletinin kurucusu olan Ertuğrul gazinin annesi, Osmanlı devletinin ilk harcını atan devlet ana, dünyada yaşayan bütün Türklerin cefakar, fedakar anası ,bir cihan devletinin tohumlarını atan kadın Hayme Ana’nın memleketindeyiz bu akşam. Hayme Ana’ya selam olsun, rahmet olsun diyoruz. 7000 yıllık tarihe sahip, antik köprüleriyle, saat kulesiyle, Kütahya kalesiyle Frig Vadisiyle, Germiyan Konağıyla, Kurtuluş Savaşına tanıklık eden Zafer Tepesiyle, ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir emrinin verildiği Dumlupınarı ile bu akşam Kütahyadayız. Kütahya’nın tüm güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız.40 gündür ülkemizin bütün renklerini güzel sahilimizde hep birlikte yaşadık, birlik ve beraberlik içinde geçen etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz, iyi eğlenceler.” diyerek sözlerini tamamladı.