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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kütahyalılar Darıca'da Mehteranla coştu

01 Temmuz 2018 de Giresunlular Derneği ile başlayan Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda final öncesi son programı Kütahyalılar Derneği düzenledi.

Kütahyalılar Darıca'da Mehteranla coştu

10 Ağustos 2018 Cuma 17:43

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Program öncesi dernek yönetimi protokol üyelerini Kütahya ilinin yöresel lezzetleriyle ağırlarken,   Gediz Belediyesi Mehter Takımı vatandaşların alkışları arasında sahilde Mehteran Yürüyüşü yaptı. Gece Kütahya’lı yöresel sanatçıların verdiği müzik ziyafetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Kütahyalılar Dernek Başkanı Mehmet Çiçek, programlarına katılan bütün konuklara teşekkür ederek “dernek olarak hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz, kültürlerin yaşatılması adına düzenlenen bu etkinlik bizler adına çok önemli. Gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Böylesine güzide bir ortamda bizlere memleketimizi temsil etme fırsatını veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

KURULUŞUN VE ZAFERİN ŞEHRİ KÜTAHYA

Kütahyalılar gecesinde bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise final öncesi son programı yapan Kütahya Dernek Yönetimi ve Kütahyalıları selamlayarak başladığı konuşmasında Kütahya yöresinin güzelliklerine vurgu yaparak , “kuruluşun ve zaferin şehri Kütahya, 623 yıl yıl hüküm sürmüş Osmanlı devletinin kurucusu olan Ertuğrul gazinin annesi,  Osmanlı devletinin ilk harcını atan devlet ana, dünyada yaşayan bütün Türklerin cefakar, fedakar anası ,bir cihan devletinin tohumlarını atan kadın Hayme Ana’nın memleketindeyiz bu akşam. Hayme Ana’ya selam olsun, rahmet olsun diyoruz. 7000 yıllık tarihe sahip, antik köprüleriyle, saat kulesiyle, Kütahya kalesiyle Frig Vadisiyle, Germiyan Konağıyla, Kurtuluş Savaşına tanıklık eden Zafer Tepesiyle, ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir emrinin verildiği Dumlupınarı ile bu akşam Kütahyadayız. Kütahya’nın tüm güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız.40 gündür ülkemizin bütün renklerini güzel sahilimizde hep birlikte yaşadık, birlik ve beraberlik içinde geçen etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz, iyi eğlenceler.” diyerek sözlerini tamamladı.

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