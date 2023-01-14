Mahşer-i Cümbüş ve Sakiler grubunun gösterileri unutulmaz anlar yaşattı

Kocaeli Büyükşehir belediyesinin Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği "Kampüste Bi' Mola" etkinliği ile Mahşer-i Cümbüş ve Sakiler grubu sahnede yer aldı. Gençlerin sınav stresinden uzaklaşması için düzenlenen “Kampüste Bi'Mola” etkinliğinin ilk gününde zaman zaman üniversiteli seyircilerin de dahil edildiği iki saatlik doğaçlama tiyatro gösterisinde Mahşer-i Cümbüş keyif dolu anlar yaşattı. Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, etkinliğinin ilk gününde Kocaeli Üniversitesi Kongre Merkezi’nde sahne aldı. Spontane gelişen konular üzerine izleyenleri kahkahalara boğan ekip, tiyatroda da öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

“Kampüste Bi’ Mola” adlı etkinlik programının son gününde sahne alan Sakiler grubu ise birbirinden güzel eserleriyle üniversite öğrencilerine unutulmayacak bir akşam yaşattı. Bir saat 30 dakika sahnede kalan Sakiler grubuna öğrenciler hep bir ağızdan eşlik etti. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki konseri, üniversite öğrencileriyle birlikte Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım da izledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Bi'Mola etkinlikleri dolayısıyla Sakiler grubunu ağırladıklarını belirten Rektör Cantürk, “Bizlere ve öğrencilerimize keyifli bir akşam yaşatan Sakiler grubuna teşekkür ediyoruz” dedi.

"KOÜ’de sahne almaktan mutluluk duyduk"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakiler grubunu KOÜ’deki hayranlarıyla buluşturdu. KOÜ’de sahne almaktan mutluluk duyduklarını belirten Sakiler grubun solisti Hasan Gözetlik, "Gurubumuz üyesi Yücel Girgin de bir Kocaeli Üniversitesi mezunu. Bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Uzun ve güzel bir gece olacak. Evlerinize gittiğinizde, ‘İyi ki bizim çocukları yalnız bırakmamışız’ diyeceksiniz. İyi ki bu projeyi yapmışız sizlerle karşı karşıya gelmek, göz göze gelmek kadar güzel bir şey yok. Enstrüman çalmak, sizlere şarkılar söylemek çok keyifli. Uzun seneler sizlerle birlikte olalım inşallah” şeklinde konuştu.

Grup üyelerine çiçek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, iki gün süren etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konser sonunda Sakiler grubu fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

İHA