Malezya Yağmur Ormanları Belgeselimizi İzlediniz mi ?

Malezya Yağmur Ormanları Belgeseli

Belgesel Tadında Malezya'da Devri Alem

Korona vebası salgını günlerinde daha önce dünyanın bir çok ülkesinde çektiğimiz belgesellerin kurgularını yaparak yayınlıyoruz. Sizlerle, Malezya'da hazırladığımız belgeselin senaryo metnini paylaşıyoruz.

Malezya

Malezya‘nın başkenti Kuala Lumpur, 150 yıl önce çamur ve bataklık olan bir bölgede kurulu. KL olarak bilinen Kuala Lumpur görkemli binalar, havalı alışveriş merkezleri ve canlı gece hayatı ile Malezya’nın kozmopolit şehri. Güneydoğu Asya‘nın en popüler turistik destinasyonlarından olan Kuala Lumpur, aynı zamanda Malezya’nın çevredeki turizm merkezlerine ulaşmak için önemli bir bağlantı merkezi.

Kuala Lumpur Gezilecek Yerler

Kuala Selangor Doğa Parkı, Merkez Pazar, Bukit Bintang, Malezya İslam Eserleri Müzesi, Berjaya Times Meydanı, Kuala Lumpur Tren İstasyonu, Perdana Botanik Bahçesi, Petronas İkiz Kuleleri, Bağımsızlık Meydanı...

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Kuala Selangor Doğa Parkı

Kuala Selangor Doğa Parkı, Asya’nın en önemli sulak alan koruma bölgeleri arasında. Doğa parkında leylekler, balıkçıllar, gümüş yaprak maymunları ve makaklar gibi önemli türler doğal ortamında bulunuyor. Selangor Nehri kıyısındaki ateş böcekleri hava karardığında muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Nehirde gece tekne turları yapılıyor.

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Yağmur Ormanları

Malezya topraklarının % 70’i tropikal ormanlarla kaplıdır; bu ormanlar 3000 ağaç çeşidi içerip kaplan, panter ve pars gibi vahşi hayvanları barındırır. Ancak özel şirketlerin devletten kiralayabildikleri orman alanlarında son zamanlarda rastlanan aşırı ağaç kesimi ve bilinçsiz avlanma neticesinde vahşi hayvan ve bitki türleri nispeten azalmıştır.

Akarsu bakımından çok zengin olan ülkenin Malay Yarımadası'nda başlıca Terengganu, Kelantan, Perak, Rompin ve Melaka, Borneo Adası'nda Rajang, Baram ve Trus Irmakları bulunmakta.

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Merkez Pazar

Kuala Lumpur’un hareketli alışveriş merkezi Merkez Pazar, hediyelik eşyalar, geleneksel Malezya el sanatları ürünlerinin satıldığı tezgahlarla dolu. Pazar yerinin içerisinde atölye çalışmalarının yapıldığı çok sayıda sanat galerisi ve yerel lezzetleri bulabileceğiniz restoranlar da bulunuyor.

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Bukit Bintang

Bukit Bintang yani ‘Yıldız Tepesi’, alışveriş merkezleri, uluslararası markaların mağazaları, kafe ve restoranlar ve lüks gece mekanları ile şehrin en havalı bölgesi. Bölgenin çevresinde Malezya sokak kültürünün yansımalarını göreceğiniz yerel dükkanlar ve sokak yemekleri sunan seyyar satıcılar bulunuyor.

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Malezya İslam Eserleri Müzesi

Ulusal Cami’ye komşu olan bu büyüleyici müze Müslüman dünyasının resim, mücevherat, halı, seramik ve dini el yazmalarının şaşırtıcı bir koleksiyonunu sergiliyor. Müzenin en önemli eserleri arasında elle boyanmış çiniler ve orta çağdan kalma Kuran kopyaları bulunuyor.

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Berjaya Times Meydanı

Berjaya Times Meydanı, bir alışveriş merkezi ve 2 adet 5 yıldızlı otel içeren büyük bir kompleks. Yapı, 700,000 m² inşaat alanı ile dünyanın 5. büyük binası. Alışveriş merkezi Asya’nın en büyük kapalı mekân tema parkı Cosmo’s World, 10. katında bulunan Malezya’nın ilk IMAX 2D & 3D tiyatro salonunun yanı sıra binin üzerinde mağazaya sahip.

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Kuala Lumpur Tren İstasyonu

Minareleri, kuleleri, kemerleri ve kıvrımları ile şehrin en ilgi çekici yapılarından biri olan Kuala Lumpur Tren İstasyonu 1911’de inşa edildi. İstasyon günümüzde küçük bir banliyö tren istasyonu olarak hizmet veriyor.

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Perdana Botanik Bahçesi

Perdana Botanik Bahçesi, 90 hektarlık bir alanda yer alıyor. 1888’de İngiliz sömürge döneminde inşa edilen botanik bahçede çok sayıda göl, çardak ve heykel bahçelerinin yanı sıra 500 tür bitkiye sahip bir botanik bahçe, bir kelebek evi ve egzotik Malezya kuşlarının cıvıldadığı mükemmel bir kuş parkı da bulunuyor.

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Petronas İkiz Kuleleri

Petronas İkiz Kuleleri, 491 metre yüksekliği ile bir dönem dünyanın en uzun kuleleri unvanına sahipti. Kuleler, 170 m yükseklikte yer alan dünyanın en yüksek çift katlı köprüsü ile birbirine bağlanıyor. İnşaatı 7 yıl süren kuleler, geceleri muhteşem bir şekilde aydınlatılıyor.

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Bağımsızlık Meydanı

Malezya’nın bağımsızlığını onurlandırmak üzere isimlendirilen Bağımsızlık Meydanı yerel dilde Dataran Merdeka olarak biliniyor. Malezya’nın 1957’de İngiltere’den kavuştuğu bağımsızlığını sembolize eden meydanda ulusal geçit törenleri düzenleniyor. Meydanda 95 m yüksekliğindeki bayrak direğinde Malezya bayrağı dalgalanıyor.

















