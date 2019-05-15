Müzecilik Tarihinin Sır Perdesi Aralanıyor

Büyük bölümü 16 Mayıs Perşembe günü (YARIN) saat 10.30’da düzenlenecek olan etkinliklerde bir sunum adıyla dikkat çekiyor. 50 yıldır üzerinde gizlilik şerhi bulunan devlet belgelerinden, müzeciler arasındaki yazışmalara kadar pek çok belgenin ilk kez bir arada Kocaeli Müzesi’nde sunulması bekleniyor.



“GÖREVİMİZ TAHLİYE: MÜZELERİ HİTLER’DEN KORUMAK”

Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük tarafından yapılacak olan sunumun başlığı meraklıları tarafından ilgiyle karşılandı. Konuya sosyal medya hesabından ilgi çeken Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği sunum hakkında şunları belirtti: “Değerli meslektaşlarımız ve takipçilerimiz, Kocaeli Müzesi’nde 16 Mayıs Perşembe günü 10.30’da Müzelerde Önleyici Koruma konusu ele alınacaktır. Hepimizin önemini çok iyi bildiğimiz ama çoğumuzun hazırlıksız olduğu bu konu hakkında Kocaeli Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük’ün paylaşılacağı önemli bilgileri kaçırmamanızı tavsiye ederiz.”

Konu hakkında yapılan araştırmada, konunun Türk Müzecilik tarihinin en büyük “önleyici koruma” uygulamasına ait olduğu öğrenildi. 50 yıldır üzerinde gizlilik şerhi bulunan devlet belgelerinden, müzeciler arasındaki yazışmalara kadar pek çok belge ilk kez bir arada Kocaeli Müzesi’nde sunulması bekleniyor.





