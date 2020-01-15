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Müzede Kocaeli tarihine yolculuk

Kocaeli Müzesi Konferansları kapsamında 15 günde bir düzenlenen etkinler, 2020 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yılın ilk konuğu olan Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Polatel, " Hazine-i Evrakın Peşinde Kocaeli Tarihine Yolculuk" adı altında bir sunumunda adeta geçmişe ışık tutuldu

Müzede Kocaeli tarihine yolculuk

15 Ocak 2020 Çarşamba 15:35

Kocaeli Müzesi Seniha Sami Moralı Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Müze Müdürü Serkan Gedük, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Tarihi Mekanlar Şube Müdürü Tarihçi-Yazar Volkan Şenel, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’un de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Konuşmacı Oğuz Polatel sunumunda öncelikle; Hazine-i Evrak’ın ne demek olduğu ve önemi üzerinde durdu. Osmanlı İmparatorluğunda kıymetli evrak ve kayıtların muhafazası hakkında kısa bilgi vererek, modern anlamda ilk arşivcilik faaliyetlerinin 1846 yılında Hazine-i Evrak Dairesinin kurulmasıyla başladığını ifade etti. Polatel geçmiş, bugün ve gelecek arasında sağlıklı bir ilişki kurabilmek için arşivlerin önemine vurgu yaparak Kocaeli Tarihine dair ilginç paylaşımlarda bulundu.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Konferans sürecinde Osmangazi Köprüsü’nün inşa edildiği bölgede Orhangazi döneminde Körfez’i kayıklarla geçmek için bir vakıf kurulduğunu ve bu vakfa bağlı kayıkların faaliyetlerine değinerek köprünün yapımına kadar geçen sürede Körfez’in iki yakası arasında nasıl ulaşım sağlandığını arşiv belgeleriyle anlattı. Yine İzmit’in esnaf tarihi kapsamında 19. yüzyılda İzmit’te simitçi esnafı hakkında, Tren istasyonundaki hamalların demiryolu şirketi tarafından Vanlı hamalların getirilmesi üzerine şikayetlerinden, Barlar Sokağı olarak bilinen semtin 100 yıldan uzun bir geçmişine ve buradaki meyhanelerin kapatılma hikayesine, Rumeli muhaciri bir canbazın İzmit’te aslan ve kaplanların yer aldığı sirk gösteri yapma teşebbüsüne ve bazı köy adlarının aslında ne kadar eski bir geçmişi sahip olduğuna, Çepni ve Ulaşlı gibi köy örnekleri üzerinden değindi. Konferansın sonunda Müze Müdürü Serkan Gedük, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Polatel teşekkür belgesi takdim etti.



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