‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ Oyununun Prömiyeri Gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 6 yaş ve üzeri çocuklar için hazırladığı ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı yeni oyununun prömiyeri hafta sonu gerçekleşti. Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne’de sahnelenen oyuna, çocukların ve ailelerinin ilgisi yoğun oldu. Sahnelenen oyun, eğlenceli olduğu kadar eğitici ve oldukça iddialı bir yapım olarak başta çocuklar olmak üzere tüm sanatseverlerin beğenisini kazandı.

FARKLI ANLATIM DİLİYLE ÖN PLANA ÇIKTI

Clown oyunculuk biçimiyle, beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle de ön plana çıkan ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı çocuk oyunu, savaşların kötülüğü, bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor. Oyun; mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

YÖNETMEN TUNCA’YA ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Prömiyeri SDKM Büyük Sahne’de gerçekleşen ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı tiyatro oyununa ilgi yoğun oldu. Boş koltuğun kalmadığı sahnede oyun ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda sahnenin önünde ve arkasında çalışan tüm ekip bir araya gelirken Assitej-Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği yönetim kurulu üyesi, yurt içi ve yurt dışında birçok festivalde adını duyuran ve oyunu yazıp yöneten Özer Tunca’ya da çiçek takdim edildi.

GENİŞ KADRO

‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ yaratıcı kadrosunda 3 oyuncunun yanı sıra yaratıcı ve teknik kadro ekibi de görev alıyor. Oyuncu kadrosunda Azer Şelte, Emre Işık, Erdoğan Cengiz yer alıyor. Özer Tunca’nın yazıp yönettiği oyunun yönetmen yardımcılığını Ferdi Yıldız, dekor ve kostüm tasarımını Duygu Irmak, hareket düzenini Ozan Yıldırım, Işık tasarımını Erol Dinçdemir, efektleri İlker Sevüker, dramaturgunu Haluk Acar, görselleri de Aktürk Aksoy üstleniyor.