ROSS: NİCOMEDİA’YI AYAĞA KALDIRALIM

Kocaeli Müzesi Konferansları kapsamında 15 günde bir yapılan etkinliğin beşinci konuğu Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross oldu. "Gizemli Başkentin Sırları NİKOMEDİA" adı altında gerçekleştirdiği sunum büyük ilgi gördü. Kocaeli Müzesi Seniha Sami Moralı Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Müze Müdürü Serkan Gedük, Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse, Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarihçi Araştırmacısı Resul Narin, Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç, KYÖD'den Yavuz Ulugün’ün de aralarında bulunduğu öğretim görevlisi, öğrenci ve davetliler katıldı. Çalık Ross, özellikle tahribatların önüne geçilmesi gerektiğini dikkat çekerek, “ Hep Birlikte Nikomedya’yı ayağa kaldıralım. Ve kültür mirasımızı dünyaya tanıtalım” mesajını verdi.

HOŞGÖRÜ FERMANI BURADA YAYIMLANDI

Ayşe Ross konuşmasında özetle şu bilgileri aktardı: “Antik dünyanın en stratejik başkentlerinden birisi olan Nikomedia’nın haşmetli sakini Roma İmparatoru Galerius’un, ‘Tolerans Fermanı’ olarak da isimlendirilen Hoşgörü Fermanı ile Milano Fermanı’nın da yayınlandığı yer olarak Nikomedia’nın geçmesi bu kenti zamanının bir dünya kenti olma noktasına taşımıştır. Bir başka deyişle, antik dünyanın en büyük imparatorluklarından birisi buradan yönetilmiştir Körfez’de yine 4 kilise tespit ettik. Bunların yenide korunması lazım. Yine Roma dönemine ait antik taş ocakları toplam 16 adet bulunmaktadır. Bölgede resmi dini ve sivil yapılar ortaya çıkıyor. Bunlar dünya kültür mirasıdır. Bunları tanıtmalıyız. Defineciler ve kaçakçılar yüzünden, dünya kültür miraslarımız tahrip oluyor. Bunun mutlaka önüne geçmemiz lazım”

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