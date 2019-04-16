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KÜLTÜR VE SANAT:
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Sanatçı tanıtım kartları teslim edildi

Sanatçı Tanıtma Kartı almaya hak kazanan adaylar, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen’i ziyaret ederek sanatçı tanıtım kartlarını teslim aldı. Programda çalışmaların yer aldığı mini sergide düzenlendi.

Sanatçı tanıtım kartları teslim edildi

16 Nisan 2019 Salı 14:11


 Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge kapsamında; Bu yıl ilimizde Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıt edilmeye ve Sanatçı Tanıtma Kartı almaya hak kazanan sanatçılar Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen’i yerinde ziyaret etti.

KARTLARINI ALAN SANATÇILAR

Samimi buluşmada, Geleneksel El sanatlarından Kırkyama (Deri) dalında Usta Öğretici Yasemin Akbulut’a İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen, Türk Süsleme Sanatlarından Ebru dalında Neval Ölmez’e İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hatice Doğancı ve Ebru dalında Özlem Ergün’e de Ebru Eğitim Görevlisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı Türk Süsleme Sanatları (Ebru, Tezhip ve Minyatür) Sanatçısı Gülseher Kahraman tarafından sanatçı tanıtım kartları takdim edildi.

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