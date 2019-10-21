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KÜLTÜR VE SANAT:
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Şehir Tiyatroları perdelerini ‘Macbeth’ ile açtı

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2019-2020 sezonunun perdelerini belleklerde derin izler bırakan “Macbeth” isimli yeni oyunuyla açtı.

Şehir Tiyatroları perdelerini ‘Macbeth' ile açtı

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2019-2020 sezonuna Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)’nde düzenlenen muhteşem bir gala gecesi ile başladı. “Macbeth” isimli oyunla yeni sezonun açılışını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda oyun öncesi Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı tarafından 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları tanıtımının yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi. Önümüzdeki 2 sezon boyunca sahnelenmesi planlanan oyunların kısa tanıtımlarının yer aldığı sunumun ardından W. Shakespeare’in yazdığı, usta yönetmen Yunus Emre Bozdoğan’ın yönettiği ‘Macbeth’ oyunu tiyatro severlerle buluştu.

 

YENİ SEZONA BÜYÜK İLGİYLE BAŞLANDI

Yeni sezonun açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın eşi Figen Büyükakın ile katılırken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Büyükşehir daire başkanları ve çok sayıda tiyatro sever katıldı. SDKM’de ‘Macbeth’ oyunu öncesi bir kokteyl düzenlendi. Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, kokteyle katılan tiyatro severlere, Ormanya Müzikali, sosyal sorumluluk projeleri ile bu sezon ve gelecek sezonlarda gösterime girecek oyunlar hakkında bilgiler veren bir sunum gerçekleştirdi.

 

BÜYÜKAKIN “TİYATRODA OYUNUN DEĞERİNİ SEYİRCİLER ALKIŞLARIYLA BELİRLER”

Belleklerde derin izler bırakan ‘Macbeth’ oyununun sonunda oyuncuların yanına sahneye çıkan Başkan Tahir Büyükakın duygularını, “Tiyatroda oyunun değerini seyirciler alkışlarıyla belirler. Tiyatro’da konuşmak yerine ben alkışlamak istiyorum” diyerek belirtti.

 

GENİŞ KADRO

Macbeth’de 10 oyuncunun yanı sıra kalabalık bir yaratıcı ve teknik kadro da görev alıyor. W. Shakespeare tarafından yazılan ve Yunus Emre Bozdoğan tarafından yönetilen oyunun müziklerini Oktay Köseoğlu yaparken yönetmen yardımcılığını Cihan Yöntem ile Ufuk Aşar, dekor ve kostüm tasarımını Rabia Kip, koreografiyi Cihan Yöntem, ışık tasarımını Cafer Yiğiter, görsel tasarımı Aktürk Aksoy, efektini Mehmet Cebe ve ritmini Haydar Demir üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tekin Ezgütekin, Seçil Mutlu Oğuz, Zeliha Çetinkaya, Senem Akman, Ahsen Gül Ever, Çağrı Mengüç, Aytek Mete Elgün, Cemal Aldıç, Nurcan Tural ve Ufuk Aşar yer alıyor.

 

OYUNUN KONUSU

İki perde olarak sahnelenen ‘Macbeth’ dünyaca tanınan İngiliz yazar William Shakespeare’in en güçlü, en karanlık tragedyasıdır. ‘Macbeth’, Cesur İskoç komutan Macbeth, eşi Lady Macbeth’in de etkisiyle yakın akrabası olan Kral Duncan’ı ortadan kaldırmaya karar verir. Oyunda Macbeth ve Lady Macbeth, iktidar basamaklarını zalim adımlarla çıktıkça bir yandan da kendi yıkımlarını hazırlamaktadır. Oyuna adına veren Macbeth’in tahta geçme hırsı yüzünden işlediği cinayetin ardından çektiği vicdan azabı ve karmaşık duygularını konu alıyor.

 
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