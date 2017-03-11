SİNEMADA BU HAFTA !

Kong: Kafatası Adası



Filmde farklı alanlardan bir grup araştırmacı, Pasifik’te güzel olduğu kadar da tehlikeli meçhul bir adayı keşfe çıkarlar. Hiçbirisi, Kong efsanesinin yaşadığı yere yol aldıklarından habersizdir.



Filmde farklı alanlardan bir grup araştırmacı, Pasifik’te güzel olduğu kadar da tehlikeli meçhul bir adayı keşfe çıkarlar. Hiçbirisi, Kong efsanesinin yaşadığı yere yol aldıklarından habersizdir.

Süper Yetenek

Bodi, koca gözlü bir Tibet çomarıdır ve babasından sevimli koyunların yaşadığı kasabayı koruma liderliğini alması beklenmektedir. Ancak Bodi’nin böyle bir tutkusu yoktur. Bir gün gökyüzünden bir radyo düşer ve Bodi efsanevi rokçı Angus Scattergood’un şarkısını dinler ve dünyası değişir. Babasının tüm itirazlarına karşın, Bodi hayellerinin peşinden koşmak için kasabayı terkedip, büyük şehire gider. Ancak babasının ve kasabanın ezeli düşmanı aç kurtların lideri Linnux ve çetesi Bodi’nin peşindedir. Linnux, Bodi’yi kasabaya geri dönmenin ve lezettli koyunlara yakın olmanın bileti olarak görür. Şimdi Bodi, aile ve arkadaşlarını kurtarmak ve yeni bulduğu hayellerinin peşinden koşmak arasında seçim yapmak zorundadır.



Karlar Kraliçesi 3: Ateş ve Buz

Karlar Kraliçesi ve Karlar Kralı’nı kahramanca alt etmesine rağmen Gerda hala aradığı huzuru bulamamıştır. Hayali bir zamanlar Kuzey Rüzgârı’nın kendisinde ayırdığı anne ve babasını bulmak ve ailesini tekrar bir araya getirmektir. Gerda ve arkadaşları bu amaç uğruna zorlu bir yolculuğa çıkarlar, ancak karşılarına pek çok engel çıkacaktır. Yolculuk sırasında tarihi Ateş ve Buz Taşı’nı keşfederler. Bu andan itibaren hiçbir şey planladıkları gibi gitmeyecektir… Gerda sihirli güçleri alt etmeyi başarıp ailesine geri kavuşabilecek midir?



Recep İvedik 5



Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek ister. Şoför İsmet’in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah’ı da yanına alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır. Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince birbirinden komik durumlar ortaya çıkar. Şahan Gökbakar’ın yarattığı Recep İvedik karakterinin beşinci macerası yine birbirinden eğlenceli olaylarla bezenmiş eşsiz bir komedi olarak seyircisiyle buluşuyor.

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek ister. Şoför İsmet’in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah’ı da yanına alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır. Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince birbirinden komik durumlar ortaya çıkar. Şahan Gökbakar’ın yarattığı Recep İvedik karakterinin beşinci macerası yine birbirinden eğlenceli olaylarla bezenmiş eşsiz bir komedi olarak seyircisiyle buluşuyor.

İstanbul Kırmızısı

Uzun yıllar yurtdışında yaşayan yazar- editör Orhan Şahin ünlü yönetmen Deniz Soysal’ın ilk kitabı üzerinde çalışmak için İstanbul’a gelir. Deniz zenginliğinin son demlerindeki ailesiyle birlikte bir yalıda yaşamaktadır. Orhan daha ilk günden Deniz’in karmaşık ilişkileri, esrarengiz arkadaşları ve aile bireylerinin ortasında bulur kendini. Yıllar sonra döndüğü İstanbul’u yepyeni gözlerle keşfederken, unuttuğu duyguları yeniden yaşamaya başlayacaktır…



Logan

Yakın gelecekte, yorgun savaşçı Logan'ın önemsediği tek şey hasta olan Profesör X'i Meksika sınırında saklamaktı. Ancak Logan'ın dünyadan ve kendi efsanesinden saklanma çabası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir Mutant'ın gelişiyle sona erer.



Reis

“REİS” filmi kime inanacağını bilemez hale getirilen bir halkın kendine inanmasını sağlayan bir kahramanın hikayesidir. İşte tam da burada REİS’in halk için verdiği mücadele ; Halkın doksan yıllık mücadelesiyle özdeşleşiyor. Nitekim O Kasımpaşa’nın fakir göçmen mahallelerinden kök salmış bir umuttur. Rize Günyesu doğumlu Şirket-i Hayriye kaptanı Ahmet KAPTAN’ın oğlu … Filmimizin hikayesi REİS’in babasına verdiği ilk sınavın izini sürüyor. 11 yaşında bir çocuğun babasına ADAM olduğunu ispatlama hikayesi ile Büyük Şehir Belediye Başkanlığını halk için halkla kazanma ve halkının çıkarlarını koruma uğruna kendini feda etme kararında olması iç içe geçiyor. 11 Yaşındaki küçük Tayyip’in İmam Hatip sınavına girdiği 1965 yazından bir kesit alıyoruz. Reis’in yetiştiği Kasımpaşa’nın mahalle dokusu içerisinde bir lideri yoğuran atmosferi soluyoruz. Daha çok karadeniz’in çeşitli illerinden daha iyi bir hayat umuduyla İstanbul’a göçmüş çalışkan , namuslu ve neşeli insanların arasında şekillenen bir lider. Adamlık , delikanlılık , dürüstlük , namus gibi değerlerine sarılan hayatlar. Kabadayısı , işçisi , seyyar satıcısı , zenaatçisiyle bir memleket panoraması 1965 Kasımpaşası. İlkokulu yeni bitirmiş olan küçük Tayyip imam hatip sınavının sonucunu beklerken yaz tatilinde Eminönün sahilde simit , yazlık sinemada çekirdek satmaktadır. Arkadaşlarıyla kurduğu hayır çetesiyle mahallede ellerinden gelen iyilikler yapmaktadırlar. Ustura İsmail namlı kabadayı’nın işlettiği semtin kabadayı kahvesinde işlenen cinayet ile birlikte bütün mahalle bir arada kirlenmeden kalma sınavı verecektir.



Deli Aşk

Senaryosunu Emrah ve Murat Kaman'ın yazdığı, yönetmenliğini Murat Kaman ve Murat Dündar'ın yaptığı Deli Aşk, Maraş dondurmacısı Ekrem'in sevdiği kız Neşe'nin kalbini kazanmaya çalışırken gerçek aşkı bulma sürecini anlatıyor.



