Tokat Ordu ve Giresun Tarihine ışık tutacak tarihi bir keşif...

Tokat Reşadiye Cimitekke Beldesi Belediye Başkanı Kaya Gül’ün misafiri olarak Canik Dağları’nda tarihi Cimban Yaylası’nda Devri Alem Belgesel TV Programı http://www.devrialem.tv/ olarak Tokat Ordu sınırından canlı yayın yaptık ve belgesel çektik.



Yazan: İsmail Kahraman

Emiroğulları Beyliği tarihini Tokat Reşadiye’de Araştırıp Belgeselleştirdik



Belgesel çekimlerimize Tokat Cimitekke Belediye Başkanı’nı ziyaret ederek başladık. Başkan Kaya Gül’ün makam odasında araştırma gezisine katılanlara bilgi verilip hediye takdimleri yapıldı. Organizasyon başkanı Erdoğan Erdoğdu, Kaya Gül ile Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir’e hediyeler verdi.

Tokat ve Ordu bölgesinde kurulan erken dönem Anadolu beyliklerinden Emiroğluları Beyliği’nin en önemli devlet adamı Süleyman Bey’in kızı Esleme Hatun tarafından kurulan Cimi Dede Tekke Vakfı ile ilgili uzun süredir araştırma yapan ve bize bilgiler veren araştırmacı yazar Erdoğan Erdoğdu, bölge ile ilgili saha araştırmaları yapmak için organizasyon düzenlediklerini ve araştırmaların devam edeceğini söyledi.Cimitekke Belediye Başkanı Kaya Gül de bizleri yalnız bırakmayarak Canik Dağları’ndaki yaylasında Devri Alem Belgesel Program ekibini misafir etti.

Devri Alem Belgesel Programı olarak Hacıemiroğulları Beyliği ile ilgili

daha önce hazırladığımız belgesellerle sizleri baş başa bırakıyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=s1-y9rbOg2o

https://www.youtube.com/watch?v=Q_3irZ6EDN0

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Cimitekke Beldesi tarihine ışık tutan vakıf eseri Cimitekke Vakfı ve Cimi Dede Türbesi

Tokat Reşadiye’de Cimitekke Beldesi sınırları içinde yer alan Ordu ve Giresun bölgesinin Fatih’i Emiroğlu Süleyman Bey’in kızı Esleme Hatun tarafından 1411 tarihinde kurulan Cimitekke Vakfı’nın korunup gelecek kuşaklara aktarılması için önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Kaya Gül, vakfın 609 yıl önce kurulduğunu ve bölge tarihinin geçmişini yansıttığını belirtti.

Devri Alem Belgesel Programı olarak Cimidede Tekkesi’nden yaptığımız canlı yayınla sizleri baş başa bırakıyoruz.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1768885409932725/?extid=G3YvRzNtGBvMS5hP&d=n

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Belgesel Tadında Canik Dağları'nda Devri Alem...

Altay, Ural, Tanrı, Ağrı, Kaçkar ve Canik dağları sadece bir dağ değil; tarihimizin canlı şahididir .

Afyon Kocatepe zirvesi, 98 yıl önce 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne şahit olmuş, zaferler tarihimiz yazılmıştır.

Türk Dünyası Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sekreteri, kültür adamı araştırmacı gazeteci Erdoğan Erdoğdu’nun organizasyonu ve Tokat Reşadiye Cimitekke Belediye Başkanı Kaya Gül beyin daveti ile Orta Karadeniz bölgesindeyiz. Reşadiye Cimban Yaylası Canik Dağları'nda belgesel çekimlerimiz devam ediyor. Kültür ve medeniyet tarihimizde dağlar çok önemlidir. Altay dağları, Ural Dağları, Tanrı Dağları ve Anadolu'daki diğer dağlarımız ...

Samsun, Tokat ve Ordu'nun canlı şahidi Canik Dağları zirvesinde Cimitekke Yaylasında Devri Alem Belgesel Programı ekibi için özel olarak yakılan meydan ateşi ve Belediye Başkanı Kaya Gül ile Gazeteci Erdoğan Erdoğdu’nun konuşma yapıp bilgi verdiği canlı yayınımızı sizlerle paylaşıyoruz.

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Toman Şehitliği’nde Araştırma

Hacı Emir Beyliği belgeselinin çekim çalışmalarına Tokat-Reşadiye Cimi Tekke beldesinde Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Necati Demir başkanlığında devam ettik.

Cimitekke Belediye Başkanı Kaya Gül, Türk Dünyası Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sekreteri Erdoğan Erdoğdu, Prof.Dr. Necati Demir, Emiroğulları Beyliği proje Koordinatörü Muzaffer Günay, Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer, İstanbul Tokat Vakfı Başkanı Salih Tanrıverdi, Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Cahit Açıkkapı ve gazeteci İsmail Avşar ile diğer ilgili ve yetkililerle birlikte Reşadiye yaylaları ulu yol üzerinde 1386 tarihinde Emiroğulları ve Tacettinoğulları arasında yapılan savaşlarda şehit olan Toman’ın şehitliğini araştırıp belgesel çektik.

Prof. Dr. Necati Demir, bölge hakkında Devri Alem Belgesel TV kameralarına çok önemli bilgiler verdi ve, “Mezarlığın bu savaşlardan kaldığına inanıyorum. Bu konuda araştırma yapacağız, tanıtacağız ve tarihi kültürün bölgeye aşılanmasına öncülük edeceğiz.” dedi.

Belediye başkanı Kaya Gül ise bu mezarlığın etrafının çevrilip koruma altına alınacağı sözünü verdi.

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Kale köyde inceleme yaptık

Araştırma ve gezi ekibi, Reşadiye Cimitekke beldesinden 1301 yılında Mesudiye-Kaleköy'de kurulan Hacı Emir Beyliği’nin başkentine geçti. Sancağı hala muhafaza eden beyliğin evlatlarından Avni Emiroğlu, sancak hakkında Prof. Dr. Necati Demir ve Türk Dünyası Kültür Sanat Vakfı Genel Sekreteri Erdoğan Erdoğdu’ya bilgi verdikten sonra ekip Kaleköy’de araştırma ve incelemeler yaptı.

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Araştırma üç gün devam etti

Bölgede yaptığımız araştmayı ve belgesel çekimlerine basın geniş yer verdi. Gazeteler ve ve sosyal medyada paylaşılan yazılardan bazıları

Cahit Açıkkapı nın Paylaşımı

Tokat’ta bizlerle yakından ilgilenen değerli kültür adamı Cahit bey sosyal medyada şu paylaşımı yaptı;

…“Reşadiye’nin Cimitekke kasabasında üç gündür bölgede çalışmalar sürdüren Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, Türk Dünyası Kültür Sanat Vakfı Genel Sekreteri Erdoğan Erdoğdu, Devr-i Alem Program Yapımcısı ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman, İstanbul Tokat Vakfı Başkanı Salih Tanrıverdi ile birlikte Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer ve Gazeteci İsmail Avşar ile birlikte cumartesi günü saha çalışmasına katıldık.

Pazartesi günü de bir program hazırlayarak ve misafirlerimizi Tokat'ta ağırladık. Bizlere eşlik eden İHA muhabiri Nurhan İçmez ve TRT Tokat muhabiri Dursun Ekrem Er bizlere eşlik ettiler.

Çökelikci Müessesesinin Sahibi Burak Boyraz ile Müdürü Murat Gündoğan beylere, Tokat belediye Başkan yardımcımız mehmet ersoy beye ve hasan erdem beye gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim.”...

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Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’nın Yazısı

Tokat Gazeteciler Cemiyeti başkanı Cemal İncesoyluer, araştırma ve belgesel çekimleri ile yakından ilgilendi. Bizzat Reşadiye’deki araştırmaya bir ekiple katılıp bölgede araştırma yapan bilimsel ekibe destek verdi. Daha sonra Tokat’ta belgesel çekimlerimize rehberlik yaptı. Cemal beyin yazdığı yazıyı sizlerle paylaşıyoruz;

Tokat Gazetecikler Cemiyeti başkanı Cemal İncesoyluer’in Yazısı

… “Reşadiye’nin Cimitekke kasabası ana eksen olmak üzere, nice tarihin ortaya çıkarılmamış veriler ışığında üç gündür bölgede çalışmalar sürdüren Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, Türk Dünyası Kültür Sanat Vakfı Genel Sekreteri Erdoğan Erdoğdu, Devr-i Alem Program Yapımcısı ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmal Kahraman, İstanbul Tokat Vakfı Başkanı Salih Tanrıverdi, Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Cahit Açıkkapı ve Gazeteci İsmail Avşar ile birlikte Cumartesi günü saha çalışmasına katıldık.

Pazartesi günü de bir program hazırlayarak, misafirlerimizi Tokat’ta ağırladık. Sabah bölümünde, TGC Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan İçmez, Çökelikci Müessesesinin Sahibi Burak Boyraz ile Müdürü Murat Gündoğan katıldı. Bu bölümde misafir heyet, bana ve TGC başkan vekili Cahit Açıkkapı’ya TDGF’nin plaketini takdim ettiler.

Öğle programında ise, Tokat Belediyesi Hıdırlık Tesisi’nde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un konuğu olduk. Başkan Mehmet Ersoy, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu programa da, TGC Denetleme Kurulu ve TDGF üst kurul üyesi TRT Tokat Muhabiri Dursun Ekrem Er eşlik etti.

Tokat’a gelen heyete baştan sona kadar mihmandarlık yapan TGC başkan vekili ve TDGF üst kurul üyesi Cahit Açıkkapı, yorucu bir programın her evresinde bulundu.

Bu arada Tokat Şehir Müzesi Müdürü, yerel tarihçi Hasan Erdem, misafir heyete güzel bir mihmandarlık yaparak, kendisine hayran bıraktı. Heyet, Tokat’ı gerçekten tanımanın ve 6 bin yıllık bir tarih/medeniyet havzası olduğunun farkına vardı.

Hülasa, 3 gün süren verimli bir gün geçirdik. Değerli ziyaretçilerimiz sayesinde bu coğrafyaya ilişkin birçok yeni şey öğrendik. Bu programda Tokat Sevdalısı olmanın örneğini gösteren Çökelikci Müessesesi Sahibi Burak Boyraz kardeşime de özel bir parantez açarak teşekkür ediyorum...

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