Son aylarda Akdeniz’de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye, kendisini kuşatmaya çalışan güç odaklarına ve sözde süper güçlere karşı amansız mücadele veriyor. Deyim yerinde ise Akdeniz’de tarih tekrar ediyor. Türkiye küllerinden doğduğu, Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki mirası ile yeniden yüz yüze geldi. Bizim gençlik yıllarımızda çok duyduğumuz ve adı anılınca heyecanlandığımız Kıbrıs, Yunan işgalinden kurtarıldı. Dünya tanımasa da Kıbrıs’ta bir devlet var, adı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 500 bine yakın Türk yaşıyor. Acı ama gerçek; bugünkü gençler Kıbrıs’ta yaşananları bilmiyor.

Kuzey Kıbrıs gençliği Kıbrıs’ta verilen mücadeleden habersiz. Milli ve manevi tarih bilinci olmadığı için büyük sorunlar yaşanıyor. Tarih bilinci bunun için önemli. Başta Yunanistan olmak üzere Almanya, Fransa ve Rusya açık açık Türkiye’nin Akdeniz’de donanma çıkarmasına ve sondaj yapmasına karşı. Onlar ne kadar karşı çıkarsa çıksın Türkiye mücadele etmeli ve Akdeniz’de var olduğunu göstermeli. Akdeniz’e çıkarma yapan donanmamıza başarılar diliyorum. Kıbrıs ve Türkiye’nin savunması, Akdeniz’den başlar. Akdeniz düşerse Türkiye düşer. Akdeniz ve Kuzey Afrika deyince gönül telimiz titrer ve Yahya Kemal’in ünlü şiiri aklımıza gelir.***

Nereden Geliyor ?..!

Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?

Barbaros, belki donanmayla seferden geliyor!Adalar'dan mı?

Tunus'tan mı, Cezayir'den mi?

Hür ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi

Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;

O mübarek gemiler hangi seherden geliyor?

Yahya Kemal BEYATLI

Oruç Reis Akdeniz’de1.750 kilometre kablo Akdeniz'e indi. Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Akdeniz faaliyetlerini sürdürüyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de devam eden hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında 2 boyutlu sismik araştırma için denize sismik kablo indirildiğini bildirdi.Evet günümüzdeki Oruç Reis Akdeniz’de enerji arıyor. Oruç Reis’e adını veren Osmanlı’nın Kaptanı Deryalarından yani donanma komutanlarından Oruç Reis kimdi ve hangi hizmetleri̇ yapmıştı.Gençlere Akdeniz’de yaşanan tarihi gerçekleri ve Oruç Reis başta olmak üzere tüm Osmanlı Kaptan-ı Deryaları yani donanma komutanlarını öğretip anlatmalıyız.

ORUÇ REİS KİMDİR?

Oruç Reis 1470 veya 1474, Midilli Adası'nda doğdu. 1518’de hayatını kaybeden Osmanlı denizci Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462’de Midilli’nin fethine katılmış ve Bonova Köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu.Gençliğinde gemiciliği ve deniz ticaretini çok iyi öğrenen Oruç Reis, cesareti, zekası ve girişimciliği ile kısa zamanda gemi sahibi oldu. Suriye, Mısır, İskenderiye ve Trablusşam’a mal taşıyarak, oradan aldıklarını Anadolu’ya getiriyordu. Oruç ve İlyas Reisler, bir seferinde Midilli’den Trablusşam’a giderken, Rodos Şövalyeleri'nin büyük savaş gemileriyle karşılaştılar. Çarpışmada İlyas Reis hayatını kaybetti, Oruç Reis esir oldu. Uzun uğraşılardan sonra, buradan kurtuldu. Muhtemelen üç sene esir kalan Oruç Reis, esaretten kurtulduktan sonra, bir süre Memlük Devleti hizmetinde amirallik yaptı. Memlük emrinde uzun zaman kalmayıp, Şehzade Korkut’un verdiği on sekiz büyük savaş gemisine komutan oldu. Bunlarla, Rodos kıyılarında basılmadık yer bırakmayan Oruç Reis, ani bir baskın sonucunda gemilerini kaybetti. Leventleriyle birlikte bu baskından kurtulduktan sonra, Şehzâde Korkut’a tekrar başvurdu. Kendisine, biri yirmi dört oturak, ikincisi yirmi iki oturak iki savaş gemisi verildi. Şehzâde Korkut’un elini öpüp, hayır duasını aldıktan sonra Akdeniz’e açıldı. Cezayir’de bir devlet kurmaya karar veren Oruç Reis, kısa zamanda bu toprakları ele geçirdi. İspanya Kralı Şarlken, Cezayir’e donanma gönderdiyse de Oruç Reis’i elde ettiği yerlerden çıkaramadı. Becâye kuşatması sırasında Oruç Reis, sol kolundan ağır yaralandı ve hekimlerin tavsiyesiyle bu kolu dirsekten kesildi. Tek kolla mücadelede de şevk ve azminden hiçbir şey kaybetmeyen Oruç Reis, iyileşince derhal denize açıldı ve pek çok gemi ele geçirdi. Sonuç olarak Türkiye Akdeniz’de tarihten gelen sorumluluğu ile var olan mücadelesini veriyor. Millet olarak, birlik ve beraberlik içinde bizim yapmamız gereken devletimizin Akdeniz’de başarılı olması için dua etmek. Kıbrıs’ın savunması ve Türkiye’nin bağımsızlığı Akdeniz’den başlar. Türkiye’nin Akdeniz çıkarması başarısız olursa Türkiye’nin bağımsızlığı tehlikeye girer. (İsmail Kahraman)





