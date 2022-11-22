ÜMRANİYE VE BAKIRKÖY’DE BAŞLIYOR

Toplantıda Medeniyet Okumaları Projesi hakkında bilgilendirmede bulunan Genel Başkan Ekrem Erdem, projelerin ilçelerde geniş çaplı uygulanabilmesi için TDED, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve belediye ile işbirliği sağlanması gerektiğini vurguladı.

MEDENİYET OKUMALARI PROJESİ İSTANBUL’DAKİ YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR





Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), Medeniyet Okumaları Projesi paydaşı olan ilçelerin kültür müdürlerini, millî eğitim ve şube müdürlerini ağırladı. Genel Başkan Ekrem Erdem başkanlığında gerçekleşen değerlendirme toplantısında projenin her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşarak büyük başarı kazandığı dile getirildi.





Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya proje paydaşlarından Kâğıthane İlçe Millî Eğitim Müdürü Ufuk Dilekçi, Beykoz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ata, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürü İrfan Çalışan, Eyüpsultan Belediyesi’nden Arif Çelik, Beykoz Belediyesi Kültür Müdürü Basri Akdemir, Kâğıthane Belediyesi Kültür Müdürlüğü Koordinatörü M. Malik Karanfil, Eyüpsultan Okul Müdürü İbrahim Akçay, Kâğıthane Özel Büro Öğretmeni Nihal Ateş Taşçı katıldı.





Dernek yönetiminden TDED Genel Müdürü Kamil Çakır, TDED Genel Başkan Yardımcıları Ali Erdem, Üzeyir İlbak, TDED YK Üyesi Medeniyet Okumaları Proje Koordinatörü Şişli İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü İlhan Kurt katıldığı toplantıda projeyi desteklemek ve uygulamak isteyen il ve ilçe yetkililerinden İstanbul İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ayşe Nur Çalıkçı, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü (Basın) Proje Koordinatörü Nurdan Karbuz, Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni, Bakırköy İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Hakkı Aydoğan, Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürü A. Şenol Alkılıç, Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Eğitim İşleri Sorumlusu Sait Çangır gözlemci olarak yer aldı.









Kâğıthane, Eyüpsultan, Şişli ve Beykoz’da tüm hızıyla devam eden Medeniyet Okumaları’nın Ümraniye ve Bakırköy’de bu yıl başlatılması planlanıyor.









ÖĞRENCİLERE OKUDUĞUNU ANLAMA VE MÜZAKERE ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILIYOR





Medeniyetimizle ilişkili eserlerin bir araya getirildiği “Medeniyet Okumaları”, TDED YK Üyesi Medeniyet Okumaları Proje Koordinatörü Şişli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Kurt yönetiminde gerçekleşiyor. Proje ile öğretmenler rehberliğinde gençlere; okuduğunu anlama ve müzakere alışkanlığı kazandırmak, kültür ve medeniyet değerlerimizi tanımalarını, anadilini etkin kullanabilmelerini sağlamak, eserleri eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmekle duygu ve düşünceleri sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamak amaçlanıyor.









ALTI TEMALIK OKUMA PROGRAMI





Şehir ve Medeniyet, Dil-Kimlik ve Medeniyet, Göç ve Medeniyet, Coğrafya-Tarih ve Medeniyet, Din ve Medeniyet, Bilim-Düşünce-Felsefe ve Medeniyet başlıklı 6 tema üzerinden yürütülecek olan “Medeniyet Okumaları”nda okumaya katılmak isteyen öğretmenler, ortalama 30 kitap içerisinden seçtiklerini okuyor ve aylık okumalar sonunda uzmanlar eşliğinde müzakereler yaparak okudukları kitapların ait olduğu konu başlıkları hakkında geniş çaplı malumata sahip oluyorlar. Daha sonra da okudukları kitapları okullarında oluşturdukları öğrenci gruplarına okutuyor ve müzakere ediyorlar. Bu okuma, 6 konu başlığında tekrarlanarak devam ediyor. Proje uzman, öğretmen ve öğrencilerin konu başlıkları hakkında yapacakları paneller ve ödül töreni ile sona eriyor.





HER GEÇEN YIL KATLANARAK BÜYÜYOR





İlki 2019-2020 öğretim yılında aynı paydaşlarla uygulanmış ve salgın sürecine rağmen büyük ilgi görmüştü. Dönem içinde, “Medeniyet Okumaları Projesi” başlıkları kapsamında seçilen, toplamda 3600 olmak üzere 90 farklı kitap okundu ve değerlendirildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kâğıthane, Beykoz, Eyüpsultan ve Şişli’de yapılan Medeniyet Okumaları’nda öğretmen sayısı binlere, öğrenci ve kitap sayısı yüzbinlere ulaştı. Ümraniye ve Bakırköy’de başlatılmasıyla proje daha geniş kitlelere ulaşma hedefinde bir adım daha atmış olacak.