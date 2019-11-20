banner462
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Usta Çı’rock Konseri Büyüledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Hayatın İçindeyim’ projesinde yer alan Usta Çı’rock isimli Anadolu Rock grubunun konseri izleyenleri büyüledi.

Usta Çı'rock Konseri Büyüledi

20 Kasım 2019 Çarşamba 11:59

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ‘Hayatın İçindeyim’ projesinde yer alan Usta Çı’rock isimli Anadolu Rock grubunun konseri, izleyenleri büyüledi. 60 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı grup hafızlara kazınmış şarkıları izleyenlere seslendirdi.

 

HAYATIN İÇİNDEYİM”

60 yaş üzeri fiziki ve zihni bütünlüğe sahip, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olan bireylere yaşam kalitelerini artırarak, durağan bir hayat tarzından aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına geçmelerini sağlayacak Hayatın İçindeyim” projesi başladı. Proje ilk olarak Körfez, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, İzmit ilçelerinde hayata geçirildi.

 

KIDEMLİLERDEN VE GENÇLERDEN OLUŞUYOR

Bu proje kapsamında oluşturulan hobi kulüplerinden biri olan Sanat Kulübü dün ilk meyvesini verdi. Sanat Kulübü üyelerinden oluşan Usta Çı’Rock isimli Rock grubu Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde konser verdi. 60 yaş üzeri ve genç üyelerin bulunduğu konserde Anadolu Rock tarzında şarkılar söylendi.

 

DOYASIYA EĞLENDİLER

Dün gerçekleştirilen konserde salonu dolduran izleyenler söylenen şarkılara hem eşlik ettiler hem de oynadılar. Salona sığmayan vatandaşlar konser boyunca Anadolu Rock şarkılarına eşlik ettiler. Konser sonunda sahneye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak’a sürpriz yapan grup sahnede birlikte İkinci Bahar şarkısını söylediler. Sonrasında konser Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın gruba çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.





 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebzeli çocukların tiyatro keyfi Gebzeli çocukların tiyatro keyfi
Döngeloğlu Çayırovalılarla Buluştu Döngeloğlu Çayırovalılarla Buluştu
KOÜ’lü öğrenciler ‘Gez Gör’le İzmit’i gezdi KOÜ’lü öğrenciler ‘Gez Gör’le İzmit’i...
Nasrettin Hoca, Dilovalı Çocuklarla Buluştu Nasrettin Hoca, Dilovalı Çocuklarla Buluştu
Makinist olarak başladığı sinema sektöründe "salonlar"la dünyaya açıldı Makinist olarak başladığı sinema sektöründe...
Eski Bakan’dan Başkan Şayir’e ziyaret Eski Bakan’dan Başkan Şayir’e ziyaret
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Gebzeli çocukların tiyatro keyfi
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu iki seans “Kitapçı Dede” isimli çocuk...

Haberi Oku