Vatan Yahut Fındık Belgeseli Gala gösterimi

Birinci Dünya Harbi Kafkas cephesi Harşit Savunmasında yaşanmış gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek senaryosu hazırlanan bir dünya markası olan fındığın vatan savunmasındaki yeri ve öneminin anlatıldığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteklerim ile çekilen Vatan Yahut Fındık Belgeselinin ala gösterimi 10 Şubat Pazartesi günü (bugün) saat 10:00’da Giresun Üniversitesi şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’nın Himayelerinde gerçekleştirilecek

Fındığın tarihi geçmişine de ışık tutan belgesel gala gösterimi ile Giresunlu ilgili ve yetkililerin bilgisine sunulacak.

Ankara ve İstanbul Gösterimleri büyük ilgi görmüştü

Vatan Yahut Fındık belgeselinin Ankara gala gösterimi 2019 yılı Ekim ayında Uluslararası Tarım Kongresi’nde gerçekleşmiş, sempozyuma katılan akademisyenler Vatan Yahut Fındık belgeseline büyük ilgi göstermişti

Belgesel, İstanbul Yeni kapıda Giresun Federasyonu tarafından düzenlenen Giresun Tanıtım günlerinde de binlerce ziyaretçi ile buluşmuş İstanbul gala gösterimi Mavi Karadeniz TV tarafından canlı yayınlanmış Fındık kitapları Sergisi açılmıştı

Vatan Yahut Fındık Belgeseli’nin yapımcı yönetmeni İsmail Kahraman’dan açıklama

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, belgeselin uzun araştırmalar sonucu çekildiğine dikkat çekerek yapılan arka plan çekimleri ve araştırmaların herkes tarafından kullanılıp yararlanılması için www.vatanyahutfindik.com adlı web sayfasında kamuoyu ile paylaşıldığını, belgeselde kullanılan kaynak kitap ve belgelerin Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü olurları ile Gebze’de kurulan Özel İlim Kültür Ve Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kütüphanesinde araştırmacılar akademisyenlerin bilgisine sunulup kültür tarihimize kazandırıldığını söyledi. Kahraman, kütüphanede fındık üzerine yazılmış 50 civarında kitap olduğunu da açıkladı. Fındık üzerine araştırma yapacak herkese kütüphanenin açık olduğunu bildirdi.

Belgeselin Adı Neden Vatan Yahut Fındık?

Belgeselin yapımcısı araştırmacı gazeteci ve bir çok TV kanalında 25 yıldan beri yayınlanan devri alem belgesel program yapımcısı İsmail Kahraman belgeselin adının Namık Kemal’in vatan yahut Silistre’nin den esinlenerek Fındığın vatan savunmasında çok önemli stratejik yeri ve önemi olduğu için Vatan Yahut Fındık adının verildiğini şu gerekçelerle kamuoyuna açıkladı

Neden Vatan Yahut Fındık

Doğu Karadeniz bölgesinin Oğuz Türkleri tarafından vatan yapılmasında fındığın çok önemli yeri ve önemi olduğu için “Vatan Yahut Fındık”.

1917 yılında Kafkas cephesi Harşit Savunmasında cepheye silah alınması ve askerin erzak olarak yemesi için Vehip Paşa tarafından 10 milyon 95 bin kilogram fındık satın alınarak vatan savunmasında kullanıldığı için “Vatan Yahut Fındık”.

Aradan yüz yıl geçmesine rağmen, 2017 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yüzlerce ton iç fındık satın alınarak Genelkurmay Başkanlığı tarafından askerlere çerez olarak dağıtıldığı için “Vatan Yahut Fındık”.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra Osmanlı devletinden kalma Düyunu Umumiye borçlarının ödenmesinde fındık dış satımından elde edilen döviz geliri önemli yer tuttuğu için “Vatan Yahut Fındık”.

Ülkemizde yetişen tarım ürünleri arasın da en fazla dış satımı yapılan ve döviz geliri ile ülkemizin ekonomik bağımsızlığı ve vatan Savunmasına katkı sağladığı için “Vatan Yahut Fındık”.

Fındık bahçeleri ve fındık ocakları yüzde seksen eğimli kutsal vatan toprağının heyelan ve erozyonla yok olup gitmesini önlemek için vatan toprağına sarılıp bağrına bastığı için “Vatan Yahut Fındık”.

Türk İslam tarihinde çok önemli yeri ve kutsal bir anlamı olan ocak kültüründe fındık bahçelerini oluşturan fındık ocağı tıpkı kutsal aile ocakları gibi fındık dallarının birbirine bağlı ailelere benzediği için “Vatan Yahut Fındık”.

Fındık bahçeleri sayesinde Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinden her yıl gurbetlerde yaşayan fındık üreticileri ata dede mezarlarının bulunduğu köylerine gelip, ecdat emaneti fındık bahçelerini imar edip ata mirası evlerin ocaklarını yakıp bacalarını tüttürdüğü için “Vatan Yahut Fındık”

Belgesel nasıl çekildi?

Belgeselin çekim süreci ile ilgili bilgi veren belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, “Kültür Bakanlığı ilk kez böyle bir belgesele destek oldu. Bakanlık belgeselde çalışan kurgu ve görüntü yönetmeni gibi teknik personel başta olmak üzere, müzik, animasyon, seslendirme ve arşiv alınmasına maddi destek oldu. Giresun Fındık Borsası belgesel çekimine sembolik bir maddi kaynak sağladı. Bunun dışında yapılan tüm çalışmalar büyük özveriler ile gönüllük esası ve imece usulü ile gerçekleşti. Resmî ve özel bazı kurumlarımız arşiv desteği verdi. Canlandırma çekimlerinde gönüllü olarak birçok fındık üreticisi rol aldı” dedi

Vatan Yahut Fındık belgeselinin hazırlanmasına destek olan resmî ve özel tüm kurum ve kuruluşlara isimlerini tek tek sayamadığım Fındık Gönüllüsü vefalı insanlarımıza emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum diyen Kahraman Vatan Yahut Fındık belgeselini adı kutsal vatan adı ile birlikte söylenen Ana vatanımızın direği kutsal evimizin ocaklarını tutuşturup bacalarını tüttüren fındık bahçelerinin tüm külfetini çeken analara armağan ettiğini sözlerine ekledi.