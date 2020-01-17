Yarıyıl tatili, Gebzeli çocuklar için etkinliklerle dolu

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde çocuklar için birçok etkinlik hazırlandı

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde çocukların yarıyıl tatilinde gidebilecekleri ücretsiz tiyatro ve sinema etkinlikleriyle dolu bir program hazırlandı. İki hafta sürecek yarıyıl tatilinde Gebzeli çocuklar tatillerini Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek çocuk tiyatroları ve sinema gösterimleri ile değerlendirebilecek.

ÇOCUK TİYATROLARI VE SİNEMA FİLMİ

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde 18 Ocak Cumartesi günü Prenses ve Ejderha isimli animasyon sinema filmi saat 11.30, 13.30 ve 15.30’da ücretsiz olarak gösterilecek. 20 Ocak Pazartesi günü Uzun Eşşek isimli çocuk tiyatrosu saat 12.00 ve 14.00 saatlerinde sahne alacak.





22 Ocak Çarşamba günü Baloncu Amca isimli çocuk tiyatrosu saat 12.00 ve 14.00 saatlerinde sahne alacak. 25 Ocak Cumartesi günü Televizyon Canavarı isimli çocuk tiyatrosu saat 12.00 ve 14.00 saatlerinde sahne alacak. 27 Ocak Pazartesi günü Kayıp Sayfa isimli çocuk tiyatrosu saat 12.00 ve 14.00 saatlerinde sahne alacak.