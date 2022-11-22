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Yazar Hayati İnanç ‘Kocaeli Ailem Buluşmaları’nda

Yazar Hayati İnanç, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde Kocaelililerle buluşacak

Yazar Hayati İnanç ‘Kocaeli Ailem Buluşmaları'nda

22 Kasım 2022 Salı 11:14

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Ailem Kocaeli Buluşmaları” adı altında başlattığı söyleşilerin 7.’sinde yazar Hayati İnanç’ı konuk edecek. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle Hayati İnanç, “Ailede Kadının Önemi” konu başlığı ile Kocaelililerle bir araya gelecek. Söyleşi Kocaeli Kongre Merkezinde 25 Kasım Cuma günü saat 19.30 da gerçekleşecek. 

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