Yunanistan ve Fransa'ya Sakaraya Zaferi'ni Hatırlatalım

Türkiye mavi vatanını korumak için tüm gücü ile çalışırken Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan Fransa’nın desteği ile Türkiyeye kafa tutmaya gazete müsveddeleri Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına hakarete yelteniyor. İnsanlık düşmanı soy kırım ve sömürgeci Fransa kendine göre Türkiye’ye ayar vermeye çalışıyor. Yunanistan ve Fransa ya kurtuluş savaşı tarihini bir kez daha hatırlatmalıyız.

13 Eylül de 99. yıl dönümünü kutladığımız Sakarya Zaferi'nde yaşadıkları hezimeti Yunanlılara öğretmeliyiz.

Tarihin en önemli meydan muharebelerinden birisi olan Sakarya Meydan Muharebesi devlet millet işbirliği ile başarılmış Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür.





Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kuvai milliye ruhu ile kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile Sakarya Zaferi 1921 yılında 23 Ağustos ve 13 Eylül tarihlerinde 99 yıl önce kazanılmış 1683 yılında Viyana'da başlayan bozgun ve geri çekilme Haymana ve Polatlı'da durdurulmuştur.





Şehit ve gazi torunu olarak yıllardan beri gazeteci ve belgeselci olarak İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi http://www.iktav.com/ olarak zaferlerimiz ve şehitliklerle ilgili araştırmalar yapıyor devri alem belgesel tv programı http://www.devrialem.tv/ olarak hazırladığımız belgeselleri yayın ve telif ücreti almadan Avrasya Gazeteciler Derneği olarak bir çok ulysal ve bölgesel tv kanalına kültür hizmeti olarak gönderiyoruz.

Yaptığımız araştırma ve çalışmaları internet ve sosyal medya ile kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşıyoruz www.sakaryazaferi.com bu konuda en önemli çalışmalarımızdan birisi





Anadolu Ajansı'ndan Özel Haber





Sakarya zaferinin 99. yıl dönümü ile ilgili Anadolu Ajansı İktav merkezimizi ziyaret ederek Sakarya zaferi ve gönüllü alaylara ilgili bir haber yaptı. Haber kamuoyunda büyük ilgi gördü.

Anadolu ajansını haberini sizlerle paylaşıyoruz





https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/giresun-alaylari-sakarya-meydan-muharebesine-3-ay-yuruyerek-ulasmis/1977598 Gönüllü Alaylar Belgeselimiz https://m.youtube.com/watch?v=rahSMp51ErA ...... Ulusal Basının Geniş Yer Verdiği Haber https://m.ensonhaber.com/tarih-haberleri/giresun-alaylari-sakarya-savasina-gitmek-icin-3-ay-yurumus NTV Tv de Yayınlanan Haber https://www.ntv.com.tr/video/turkiye/yunanlarin-ozel-birlik-zannetigi-giresun-gonullu-alaylari,FBJ3QgjUxUKyoNcdiVKkRg .......



Anadolu Ajansı nın önceki gün bizimle yapıp ulusal basına servis ettiği haber metni





Kocaeli (AA)Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği olarak "Tarihimi Öğreniyor, Tabiatı Seviyorum, Sakarya Meydan Muharebesinin Önemi, Şehitliklerin Gençlere Tanıtılması" projesini 3 yıl önce başarıyla tamamladıklarını söyledi.





Proje tamamlandıktan sonra da bu alanda çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Kahraman, pandemi önlemlerini alarak Ankara'nın Polatlı ve Haymana bölgelerinde incelemelerde bulunduğunu kaydetti.





Kahraman, Sakarya Meydan Muharebesi'nde zafer kazanılmasının 99. yılı olduğunu anımsatarak, "Devletimiz Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı, Haymana bölgesine büyük ilgi ve alaka gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2014-2015 yılında bölge 'tarihi milli park' ilan edildi. 100 milyon liraya yakın yatırım yapıldı ve şehitlikler ortaya çıkarıldı, müzeler kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da 13 Eylül 2020'de teşrif edeceklerdi ancak pandemi dolayısıyla tören sade olarak gerçekleşti. Zaferin 100. yılı için ciddi hazırlıklar yapılıyor." diye konuştu.





Sakarya Meydan Muharebesi'nin tarihteki önemini ve zaferin imkansızlıklar içinde kazanıldığını belirten Kahraman, şöyle konuştu:





"Sakarya Meydan Muharebesi kadını, erkeği ve çocuğuyla tüm Anadolu insanının başarısıdır. Haymana Mangal Dağı bölgesinde araştırma yaparken gönüllü Giresun alaylarını tespit ettik. Giresun 1920-1921'li yıllarda Trabzon'a bağlı küçük bir ilçe durumunda. 2 gönüllü alay, 42. Gönüllü Giresun Alayı ve 47. Gönüllü Giresun Alayı 3 ay yürüyerek Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılıyor. Bölgenin Komutanı Fahrettin Altay Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çeker Haymana Mangal Dağı'ndan 'Cephe düşüyor, geri çekilmek zorundayız.' der. Mustafa Kemal Paşa 'Çekilmeyin, gönüllü alay geliyor, orada mücadele edecek.' 42. Gönüllü Giresun Alayı Komutanı Hüseyin Avni Alparslan başkanlığında, 47. Gönüllü Giresun Alayı da Gazi Topal Osman Ağa başkanlığında bölgeye gelir. Cansiperane mücadele verilir. Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabında da net anlatılır. Hüseyin Avni Alparslan 26 Ağustos-27 Ağustos'ta Haymana Mangal Dağı'nda yaralanır ve şehit olur."





"Sakarya Meydan Muharebesi'ni her yönüyle gençlerin çok iyi bilmesi gerekir"





Haymana Mangal Dağı ve Polatlı bölgesinde çok sayıda Giresunlu şehidin olduğunu ifade eden Kahraman, Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarında en çok şehidin verildiği ilin Giresun olarak geçtiğini söyledi.





Kahraman, 42. Gönüllü Giresun Alayı ve 47. Gönüllü Giresun Alayının 4 bin ila 6 bin arasında askerden oluştuğunu dile getirerek, "Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra hayatta kalan az sayıdaki gönüllü Giresunlu, Büyük Taarruz'a katılmak üzere Afyonkarahisar'a hareket eder. Afyonkarahisar'ın İscehisar Dede Sivri Tepesi'nde yine cephenin kazanılmasında büyük yararlılık göstermişlerdir. Bugün Afyonkarahisar'ın İscehisar Dede Sivri Tepesi'nde Gönüllü Giresun Alayları Şehitliği vardır. Her yıl ağustos ayında burada anmalar yapılır." ifadesini kullandı.





Kahraman, muharebeye sadece gönüllü Giresun alaylarının gelmediğini belirterek, "Haymana Mangal Dağı düşerse Meclis Kayseri'ye taşınma kararı alınır. Kayseri Taş Mektep o zaman okuldur ve bu mektebin 60'a yakın öğrencisi de gönüllü olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne gelir. Taş Mektep o sene mezun vermez." şeklinde konuştu.





Sakarya Meydan Muharebesi'ni her yönüyle gençlerin çok iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Kahraman, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin verdiği mücadelenin Sakarya Meydan Muharebesi'nin dünya kamuoyuna anlatılması gerekliliğini gösterdiğini kaydetti. (Kaynak Anadolu Ajansı )





Evet, 45 yıldan beri gazeteci ve belgeselci olarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaya çalışıyorum. 17 yıl Gebze muhabirliğini yapmaktan onur duyduğumu gazeteci ve belgeselci olmamda çok önemli katkısı olan Anadolu Ajansı camiasına ve Kocaeli temsilciliğine teşekkür ediyorum. Ömrümüz oldukça sağlığımız el verdikçe dünya coğrafyasında kültür, medeniyet ve zaferle tarihimizi hiç bir şey beklemeden araştırıp belgeselleştirmeye devam edeceğiz.