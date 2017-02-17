MAGAZİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kelebeklerin Ömrü 1 Gün mü?

Çocukluğumuzdan beri bidiğimiz (kelebekler 1 yıl yaşar) mantığı doğru mu?

Kelebeklerin Ömrü 1 Gün mü?

17 Şubat 2017 Cuma 16:26

 Dünya üzerinde bugüne kadar normal ömrü 1 gün olan tek bir kelebek türü bile tespit edilememiştir. Yetişkin kelebeklerin ömrü, türüne bağlı olmak üzere 1 hafta ile 1 yıl arasında değişebilir. Üstelik bu süreye yaşam döngüsündeki "yumurta", "tırtıl" ve "koza" dönemleri dahil değildir. Eğer bu dönemler de dahil edilirse, çoğu kelebeğin ömrü 1 seneyi bulabilir.Bazı ergin kelebeklerin ömrü 1-2 aya kadar varabilir. Ömürlerinde birkaç mevsim yaşayabilenler, kış uykusuna yatabilir veya daha sıcak bölgelere göç edebilir.

Dünya üzerinde ömrü 1 gün olan hiçbir kelebek türü yoktur. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
KozaTırtılKelebekTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hicri Takvimde Ne Zaman Doğdunuz? Hicri Takvimde Ne Zaman Doğdunuz?
BU HAFTA SİZİN BURCUNUZU NELER BEKLİYOR? BU HAFTA SİZİN BURCUNUZU NELER BEKLİYOR?
Dilek ve Ömer’in düğününe konuk yağdı Dilek ve Ömer’in düğününe konuk yağdı
Günün Dizisi Seçildi! Günün Dizisi Seçildi!
Sosyetede Pomeranian Modası Sosyetede Pomeranian Modası
Gebzeli Kuaför, Hülya Avşar’la Buluştu! Gebzeli Kuaför, Hülya Avşar’la Buluştu!
Yukarı Çık

Hicri Takvimde Ne Zaman Doğdunuz?
Siz hicri takvime göre hangi ayda doğduğunuz ?

Haberi Oku