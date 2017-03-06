Mehmet Kılıç Kızını Nişanladı!

ET İLE TIRNAK GİBİYİZ İŞTE BU



Mehmet ve Yosma Kılıç çiftinin kızı Elif ile, Fikret ve Çiçek Karapapak çiftinin oğlu Efe Karapapak, darıca Kafkas Düğün salonunda nişanlandı. Çok sayıda davetlinin katıldığı nişan töreninde yüzükleri ise Ensar Öğüt taktı. Kökenleri farklı olmasına rağmen iki ailenin kız alıp vermesinin ülkemizin, kardeşlimizin ve birarada yaşamamız en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken ve “et ile tırnak dedikleri işte bu” diyen Ensar Öğüt, Kılıç ve Karapapak ailesini kutladı. Öğüt, yüzükleri takarken, genç nişanlılardan birbirlerine karşı sevgi ve saygıyı her zaman canlı tutmalarını, dayanışmayı ve birbirlerini dinlemeyi hiçbir zaman elden bırakmamalarını öğütledi.

Nişanda başta sanatçı Mehmet Kılıç olmak üzere sahne alan sanatçılar davetlilere neşeli saatler geçirtirken, Ensar Öğüt de çekilen halaylara da eşlik etti. Kılıç ve Karpapak aileleri kendilerini yalnız bırakmadıkları için Ensar Öğüt’e teşekkür ettiler.







