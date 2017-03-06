Mehmet ve Yosma Kılıç çiftinin kızı Elif ile, Fikret ve Çiçek Karapapak çiftinin oğlu Efe Karapapak, darıca Kafkas Düğün salonunda nişanlandı. Çok sayıda davetlinin katıldığı nişan töreninde yüzükleri ise Ensar Öğüt taktı. Kökenleri farklı olmasına rağmen iki ailenin kız alıp vermesinin ülkemizin, kardeşlimizin ve birarada yaşamamız en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken ve “et ile tırnak dedikleri işte bu” diyen Ensar Öğüt, Kılıç ve Karapapak ailesini kutladı. Öğüt, yüzükleri takarken, genç nişanlılardan birbirlerine karşı sevgi ve saygıyı her zaman canlı tutmalarını, dayanışmayı ve birbirlerini dinlemeyi hiçbir zaman elden bırakmamalarını öğütledi.
Mehmet Kılıç Kızını Nişanladı!
Darıca, Kazım Karabekir Mahallesinde oturan, bölgenin tanınmış isimlerinden, Halk Müziği sanatçısı Mehmet Kılıç kızını nişanladı. Nişan yüzüklerini ise düğün, nişan ve cenazeleri hiç kaçırmayan CHP 22.23.24 dönem Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt taktı. Öğüt’e vatandaşların yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı.
Mehmet ve Yosma Kılıç çiftinin kızı Elif ile, Fikret ve Çiçek Karapapak çiftinin oğlu Efe Karapapak, darıca Kafkas Düğün salonunda nişanlandı. Çok sayıda davetlinin katıldığı nişan töreninde yüzükleri ise Ensar Öğüt taktı. Kökenleri farklı olmasına rağmen iki ailenin kız alıp vermesinin ülkemizin, kardeşlimizin ve birarada yaşamamız en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken ve “et ile tırnak dedikleri işte bu” diyen Ensar Öğüt, Kılıç ve Karapapak ailesini kutladı. Öğüt, yüzükleri takarken, genç nişanlılardan birbirlerine karşı sevgi ve saygıyı her zaman canlı tutmalarını, dayanışmayı ve birbirlerini dinlemeyi hiçbir zaman elden bırakmamalarını öğütledi.