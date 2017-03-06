MAGAZİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mehmet Kılıç Kızını Nişanladı!

Darıca, Kazım Karabekir Mahallesinde oturan, bölgenin tanınmış isimlerinden, Halk Müziği sanatçısı Mehmet Kılıç kızını nişanladı. Nişan yüzüklerini ise düğün, nişan ve cenazeleri hiç kaçırmayan CHP 22.23.24 dönem Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt taktı. Öğüt’e vatandaşların yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı.

Mehmet Kılıç Kızını Nişanladı!

06 Mart 2017 Pazartesi 11:39


ET İLE TIRNAK GİBİYİZ İŞTE BU

Mehmet ve Yosma Kılıç çiftinin kızı Elif ile, Fikret ve Çiçek Karapapak çiftinin oğlu  Efe Karapapak,   darıca Kafkas Düğün salonunda nişanlandı. Çok sayıda davetlinin katıldığı nişan töreninde yüzükleri ise Ensar Öğüt taktı.  Kökenleri farklı olmasına rağmen iki ailenin kız alıp vermesinin ülkemizin, kardeşlimizin ve birarada yaşamamız en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken ve “et ile tırnak dedikleri işte bu” diyen Ensar Öğüt, Kılıç ve Karapapak ailesini kutladı. Öğüt, yüzükleri takarken, genç nişanlılardan  birbirlerine karşı sevgi ve saygıyı her zaman canlı tutmalarını, dayanışmayı ve birbirlerini dinlemeyi hiçbir zaman elden bırakmamalarını öğütledi.   
Nişanda başta sanatçı Mehmet Kılıç olmak üzere sahne alan sanatçılar davetlilere neşeli saatler geçirtirken, Ensar Öğüt de çekilen halaylara da  eşlik etti. Kılıç ve Karpapak aileleri kendilerini yalnız bırakmadıkları için Ensar Öğüt’e teşekkür ettiler.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuElif KılıçMehmetkılıçYosma KılıçTürk Halk Müziği Sanatçısı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıcalı Nusret'e Yurt Dışından Davetler! Darıcalı Nusret'e Yurt Dışından Davetler!
Sakın Kaçırmayın! Sakın Kaçırmayın!
Namaza Engel Olan Papağan! Namaza Engel Olan Papağan!
Bu Akşam Sizlerle! Bu Akşam Sizlerle!
Darıcalı Nusr'et Teklif Yağmurunda! Darıcalı Nusr'et Teklif Yağmurunda!
Kelebeklerin Ömrü 1 Gün mü? Kelebeklerin Ömrü 1 Gün mü?
Yukarı Çık

Darıcalı Nusret'e Yurt Dışından Davetler!
Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan ve şöhreti Türkiye sınırlarını...

Haberi Oku