Depremzede Vatandaşlar Araç Alırken Dikkatli Olmalı

Deprem bölgesinde konutların yanı sıra, araçların da ciddi şekilde hasar aldığı bilinirken, alandaki 3 milyon araçtan 1 milyonunun hasar aldığı, 250 binden fazla aracın ise kullanılamaz durumda olduğu belirtiliyor. Öte yandan birçok acıyla yüzleşen bölge halkının, depremzedelerden ağır hasarlı araçları satın alıp, yanlış yöntemlerle onarıp, kusurlarını gizleyerek satışa çıkarabilecek dolandırıcılara karşı önümüzdeki aylarda çok dikkatli olması gerekti konusunun altını çizen Pilot Garage, bölgede ve bölgeye yakın şehirlerde satışa sunulan araçların satın alınmadan önce mutlaka detaylı ekspertizinin yapılması gerektiğini belirtti. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Özellikle deprem bölgesinde ikamet eden ve bir araca ihtiyaç duyan, afetten etkilenen vatandaşlarımız, araç satın almadan önce mutlaka detaylı ekspertiz yaptırsın. Dolandırıcılara geçit vermeyelim.” dedi.





En az 250 bin aracın ağır hasar aldığı deprem bölgesinde önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı Pilot Garage önemli bilgilendirmelerde bulundu. Depremin etkisiyle yıkılan yapıların altında kalan hasarlı araçları eksik ve yanlış onarmak üzere satın alıp, kusurlarını gizleyerek satışa çıkarmak isteyenlere karşı uyarı yapan Pilot Garage, birçok acıyla yüzleşen vatandaşların, mağdur olmaması adına uyarı yaptı.





Enkaz altında kalan araçların tavan ve sütun-kaput-bagaj hasarlarına rağmen hava yastığının açılmayacağını ileten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Eğer sigorta şirketine ibrazı yapılmamış bir araç söz konusuysa, TRAMER’e de bir hasar tutarı yansımayabilir veya bu tutarlar ibraz edilse dahi geç yansıyabilir. Bu araçlar kullanılmayacak durumda olmasına karşın eksik ve yanlış şekilde onarılıp tekrar trafiğe çıkartılarak kusurları gizlenecek şekilde tekrar depremden etkilenen vatandaşlara satılabilir. Bu duruma karşı önümüzdeki aylarda çok dikkatli olmakta fayda var. Deprem bölgesinde ve bölgeye yakın şehirlerde bir araç satın alacak olan depremzede vatandaşlarımız, mutlaka detaylı ekspertiz yaptırsın. Dolandırıcılara geçit vermeyelim, mağduriyetlerin önüne geçmek adına bizler tüm şubelerimizde titiz bir çalışma yürütmeye devam ediyoruz. Bölge halkının yanındayız.” şeklinde konuştu.



