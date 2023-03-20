banner893
OTOMOBİL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Depremzede Vatandaşlar Araç Alırken Dikkatli Olmalı

Deprem bölgesinde konutların yanı sıra, araçların da ciddi şekilde hasar aldığı bilinirken, alandaki 3 milyon araçtan 1 milyonunun hasar aldığı, 250 binden fazla aracın ise kullanılamaz durumda olduğu belirtiliyor. Öte yandan birçok acıyla yüzleşen bölge halkının, depremzedelerden ağır hasarlı araçları satın alıp, yanlış yöntemlerle onarıp, kusurlarını gizleyerek satışa çıkarabilecek dolandırıcılara karşı önümüzdeki aylarda çok dikkatli olması gerekti konusunun altını çizen Pilot Garage, bölgede ve bölgeye yakın şehirlerde satışa sunulan araçların satın alınmadan önce mutlaka detaylı ekspertizinin yapılması gerektiğini belirtti. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Özellikle deprem bölgesinde ikamet eden ve bir araca ihtiyaç duyan, afetten etkilenen vatandaşlarımız, araç satın almadan önce mutlaka detaylı ekspertiz yaptırsın. Dolandırıcılara geçit vermeyelim.” dedi.

Depremzede Vatandaşlar Araç Alırken Dikkatli Olmalı

20 Mart 2023 Pazartesi 12:40


En az 250 bin aracın ağır hasar aldığı deprem bölgesinde önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı Pilot Garage önemli bilgilendirmelerde bulundu. Depremin etkisiyle yıkılan yapıların altında kalan hasarlı araçları eksik ve yanlış onarmak üzere satın alıp, kusurlarını gizleyerek satışa çıkarmak isteyenlere karşı uyarı yapan Pilot Garage, birçok acıyla yüzleşen vatandaşların, mağdur olmaması adına uyarı yaptı.


Enkaz altında kalan araçların tavan ve sütun-kaput-bagaj hasarlarına rağmen hava yastığının açılmayacağını ileten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Eğer sigorta şirketine ibrazı yapılmamış bir araç söz konusuysa, TRAMER’e de bir hasar tutarı yansımayabilir veya bu tutarlar ibraz edilse dahi geç yansıyabilir. Bu araçlar kullanılmayacak durumda olmasına karşın eksik ve yanlış şekilde onarılıp tekrar trafiğe çıkartılarak kusurları gizlenecek şekilde tekrar depremden etkilenen vatandaşlara satılabilir. Bu duruma karşı önümüzdeki aylarda çok dikkatli olmakta fayda var. Deprem bölgesinde ve bölgeye yakın şehirlerde bir araç satın alacak olan depremzede vatandaşlarımız, mutlaka detaylı ekspertiz yaptırsın. Dolandırıcılara geçit vermeyelim, mağduriyetlerin önüne geçmek adına bizler tüm şubelerimizde titiz bir çalışma yürütmeye devam ediyoruz. Bölge halkının yanındayız.” şeklinde konuştu.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Pilot Garage
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yüzlerce Çekici ve Vinci Deprem Bölgesine Seferber Etti Yüzlerce Çekici ve Vinci Deprem Bölgesine Seferber...
11 İlde Yaralarını En Hızlı Saracak Sektör Otomotiv Olacak 11 İlde Yaralarını En Hızlı Saracak Sektör Otomotiv...
Aldığı sıfır otomobil ayıplı çıktı, ‘misliyle değişim’ kararına rağmen firma direndi Aldığı sıfır otomobil ayıplı çıktı, ‘misliyle...
Depremde Hasar Gören Araçlar Milli Servettir Depremde Hasar Gören Araçlar Milli Servettir
Böyle vosvos tutkusu görülmedi Böyle vosvos tutkusu görülmedi
Otomerkezi.net Bursa ve Yalova’da! Otomerkezi.net Bursa ve Yalova’da!
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Yüzlerce Çekici ve Vinci Deprem Bölgesine...
1 ay önce meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi’nde, bölgeye saatler...

Haberi Oku