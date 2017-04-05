Ford Günde 705 Araç İhraç Etti



- Günde ortalama 705 araç ihraç eden şirket, ülkeye 3,8 milyar dolarlık döviz girişi sağladı

- Geçen yıl saatte 38 binek ve ticari aracı üretim bandından indiren Ford Otosan'ın kapasite kullanım oranı ise yüzde 80 olarak kaydedildi

- Kocaeli ile Eskişehir'deki 3 ayrı fabrikada binek ve ticari araç üreten Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Ford Otosan, geçen yıl 83 ülkeye 257 bin 246 araç ihraç etti.

AA muhabirinin şirketin faaliyet raporundan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin öncü otomotiv üreticilerinden Ford Otosan, yurt içinde ve dışında yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen 2016'yı güçlü sonuçlarla kapattı.

Transit ve Custom modellerinin üretildiği Gölcük fabrikasında 290 bin, Courier modelinin üretildiği Yeniköy fabrikasında 110 bin, Cargo kamyonlarının üretildiği İnönü fabrikasında ise 15 bin olmak üzere toplamda 415 bin adetlik kapasiteye sahip şirket, geçen yıl yüksek dış talebe bağlı olarak 333 bin 749 araç üretti.

Üretim bandından indirilen modellerin 137 bin 240'ını "Custom", 120 bin 844'ünü "Transit", 70 bin 803'ünü "Courier", 4 bin 862'sini de "Cargo" kamyonlar oluşturdu.

Türkiye'nin en yüksek kurulu üretim kapasitesine sahip otomotiv üreticisi şirketin 2016'daki kapasite kullanım oranı da üç vardiya üzerinden yüzde 80 olarak kaydedildi.

- Ticari araç ihracatında "Ford" damgası

Ford'un Avrupa'daki büyüme odaklı stratejisi, Transit'in Avrupa'da, Custom ve Courier'in de dünyadaki tek üretim merkezi konumunda olan Ford Otosan'a ihracat açısından önemli katkı sağladı.

Türkiye'nin ihracat şampiyonu olan Ford Otosan, geçen yıl 5 kıtada 83 ülkeye 3,8 milyar dolarlık 257 bin 246 araç ihracatı gerçekleştirdi. Böylece günde ortalama 705 aracı yurt dışına gönderen şirket, Türkiye'nin ticari araç ihracatının yüzde 65'ini tek başına yaptı.

Model bazında ihracatta ilk sırayı yüzde 51 payla "Custom" alırken, "Transit" yüzde 36 ile ikinci, "Courier" de yüzde 13 ile üçüncü oldu.

Şirketin ana pazarlarını Avrupa ülkeleri oluştururken, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere de yüzde 31 payla ilk sırada yer aldı.

İhracatın yüzde 18'inin yapıldığı Almanya ikinci olurken, bunu yüzde 8 payla Fransa, yüzde 7 payla İtalya, yüzde 6 payla İspanya takip etti.

Avrupa ticari araç satışlarında liderlik stratejisini 2016 yılında da başarıyla sürdüren Ford'un bu başarısında Türkiye büyük rol oynadı. Geçen yıl Avrupa'da satılan "Ford" markalı ticari araçların yüzde 71'i, "Transit" satışlarının ise yüzde 81'i Türkiye'deki fabrikalarda üretildi.

- İstihdamda da lider

Son 5 yılda çalışan sayısını yüzde 8 arttıran Ford Otosan, Türk otomotiv endüstrisi içinde istihdamdaki liderliğini de sürdürdü.

Geçen yılın sonu itibarıyla şirketin çalışan sayısı 2 bin 700'ü beyaz ve 7 bin 561'i de mavi yakalı olmak üzere toplam 10 bin 261 oldu. 2016'da kadın çalışan sayısının payı beyaz yakada yüzde 25, mavi yakada ise yüzde 9 olarak gerçekleşti.

"İş'te Eşitlik" bildirgesi kapsamında şirket politikası olarak işe alımlarda beyaz yakalı çalışanlar için her 2 kişiden 1'inin ve mavi yaka çalışanlarda her 4 kişiden 1'inin kadın olması yönünde hedef koyan Ford Otosan, 2016'da işe alımlarda kadın istihdamını beyaz yakada yüzde 57, mavi yakada ise yüzde 30 olarak gerçekleştirdi.

Ford Otosan, ofislerinde çalışan 1 bin 384 kadınla sanayide en fazla kadın istihdam eden şirket oldu.



KOCAELİ (AA) -