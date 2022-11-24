RS Otomotiv Grubu’ndan Kış Ayına Özel Kampanya Yağmuru!

Otomobilleri kış aylarının zorlu hava şartlarına hazırlamak adına RS Otomotiv Grubu birçok kampanyayı devreye almaya başladı. Kampanya kapsamında RS Servis’te yapılacak periyodik bakım işlemlerinde ön silecekler hediye edilirken, 950 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar sunuluyor. Öte yandan 5 bin TL yerine 2 bin 900 TL’ye sunulan seramik kaplama hizmetinde 2 yıl garanti, ücretsiz bakım hakkı, ozon temizliği, klima temizliği, iç temizlik hediye ediliyor.





Satış sonrası hizmetlerde ülkemizin önde gelen şirketlerinden RS Otomotiv Grubu, araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Sürücülerin araçlarını kış aylarına hazırlaması adına yeni kampanyaları hayata geçiren grup, RS Servis’te yapılacak periyodik bakımlarda ön silecek hediye ediyor. 950 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla gerçekleştirilen periyodik bakım ile otomobiller kış aylarına hazırlanmış oluyor. Kil temizliği, ince pasta, kalın pasta, hare giderme ve seramik kaplamayı kapsayan 5 aşamalı seramik kaplama hizmeti ise 5 bin TL yerine 2 bin 900 TL avantajıyla otomobil severleri bekliyor. Seramik kaplama hizmetinden faydalanan sürücülere 2 yıl garanti, ücretsiz bakım hakkı, klima dezenfeksiyonu, ozon temizliği ve iç temizlik hediye ediliyor.

Öğretmenlere özel indirim RS Boyasız Onarım ve RS Oto Ekspertiz’de

Geleceğin mimarı öğretmenler için Öğretmenler Günü’ne özel olarak RS Boyasız Onarım’da gerçekleştirilecek boyasız onarım işlemlerinde öğretmenlere özel olarak yüzde 25 indirim tanımlanırken, RS Oto Ekspertiz’de yapılacak ekspertiz işlemlerinde ise yine öğretmenlere özel olarak yüzde 50 indirim fırsatı sunuluyor.