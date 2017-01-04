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Anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır'

' Başbakan Yıldırım, "Efendim, anayasa değişikliğine ne hacet var', 'Niye anayasa değişikliği ile uğraşıyorsunuz, terör var' diyorlar. Bakın, bunların hepsi tuzaktır, tam da bugün anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır." dedi.

Anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır'

04 Ocak 2017 Çarşamba 17:09


 Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) heyetini, Çankaya Köşkü'nde kabul etti. 

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Şu 6 ay içerisinde bir darbe geçirdik ki bu darbe başka ülkelerin başına gelseydi yerle yeksan olurdu. Ama biz, milletimizin, liderimizin, Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu alçaklara bu bayrağı çiğnetmedik, bu vatanı teslim etmedik. Belli ki bunlar ders almamış, şimdi üçü, beşi birden geliyor. Alayı gelsin, hepsinin canına okuruz. Çünkü bizim arkamızda millet var." dedi. 

"Anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır" 
Anayasa değişikliğine de değinen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: 

"Anayasa değişikliği gündemde var, 'Efendim, anayasa değişikliğine ne hacet var', 'Niye anayasa değişikliği ile uğraşıyorsunuz, terör var' diyorlar. Bakın, bunların hepsi tuzaktır, tam da bugün anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır." 

"Bu millet büyük millet, bu ülke büyük ülke" 
Başbakan Yıldırım, "Terör şu mesajı vermeye çalışıyor, 'Biz sizi rahatsız edeceğiz. Biz, Türkiye'nin istikrarına karşı aldığımız emirler doğrultusunda kurşun atacağız, istikrarı yok etmek için her türlü alçaklığı yapacağız.' Biz de diyoruz ki, bu millet büyük millet, bu ülke büyük ülke." ifadelerini kullandı. 

Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti: 

"Bizim esnafımız sabah kepengini açarken besmele çeker, dua eder, akşam da şükürler kapatır ve evine gider. Mütevekkil insandır. Bizim esnafımız hırsı, tamahı, sınırsız kar etme arzusunu yenmiş, iş ahlakından zerre kadar taviz vermeyen esnaftır. Türkiye eğer yaşadığı onca sıkıntıyı, badireyi, en ağır ekonomik krizleri bütünlük içinde aşabildiyse inanın ki burada sizin sağlam duruşunuzun çok büyük katkısı vardır."

ANKARA (AA) -
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