POLİTİKA:
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Gizliliği ihlal değil mi?

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili görüşmeler devam ederken, en çok tartışılan konu bazı Vekillerin açık oy kullanması oldu.

Gizliliği ihlal değil mi?

12 Ocak 2017 Perşembe 10:52

Anayasaya göre, Anayasa değişikliği oylamalarında grup kararı alınamıyor, vekiller gizli oy kullanmak zorunda. Ancak AK Partili vekillerin açık oy kullandığını ileri süren CHP’li Vekillerin bazı davranışları tepki çekiyor. AK Partili vekilleri açık oy vermekle suçlayan CHP, Meclis kürsüsünden grup kararı alınmadığı halde hayır oyu vereceklerini ifade ederek kendi suçlarını görmezden gelirken, AK Partili Vekillerinde videosunu çekerek gizliliği ihlal ediyor. Neredeyse oy kullanma kabini içine kadar giren CHP’li vekiller gizliliği kendileri de ihlal ediyor. Kocaeli Milletvekillerinden Tahsin Tarhan’ın paylaştığı bir video ise “Bu ne perhiz?”dedirtti. Gizliliğin esas olduğu Anayasa görüşmelerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile olan videosunu paylaşan Tarhan, yasak olduğu halde verdikleri oyları ilan ederek “Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerimizle TBMM'de Anayasa teklifinin 1. maddesi için hep birlikte HAYIR oyumuzu kullandık. Egemenlik milletindir, bunun için mücadeleye devam.”dedi. 

Sercan ATALAY

 

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