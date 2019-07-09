Kocaeli'de 15 yılda 8,5 milyon fidan dikildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisine sağladığı katkıyla Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer alan Kocaeli, artık doğasıyla da anılan bir kent oldu.

Son 15 yılda yeşil alanların çoğaltılması için özenli çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kentin 1 milyon 906 bin 391 olan nüfusu dikkate alındığında, kişi başına düşen yeşil alan miktarı yaklaşık 12,14 metrekareye çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, 15 yılda yaklaşık 8 milyon 500 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Yeşil alanların arttırılması ve var olan yeşil alanların düzenlenerek park, bahçe ve mesire alanı olarak vatandaşların hizmetine sunulması sağlandı.

Bu arada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince oluşturulan park, bahçe, kavşak, mesire ve diğer yeşil alanların miktarı da toplamda 23 milyon 157 bin 30 metrekareye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl sonuna kadar en az 450 bin fidan dikimi daha gerçekleştirmeyi hedefliyor.